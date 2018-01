Zadarsko Planinarsko društvo „Paklenica“ traži domara, ili domaricu, sa kojim će ugovor sklopiti na četiri godine. Nakon što raspisani natječaj bude zaključen krajem ovog mjeseca, razmotrit će se ponude za domara koji ne mora imati nikakve posebne kvalifikacije, ali mora biti u Planinarskom domu na Paklenici 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Od Planinarskog doma najbliža cesta udaljena je više od kilometra. Tko želi takav posao, očekuje li se više ponuda, pitamo predsjednika PD Paklenica Domagoja Diklića.

- Samo jednom smo imali natječaj, prije četiri godine. Praktički je ovo drugi u povijesti Društva. Posao je zaista specifičan, trenutačno ga radi Dalibor Bračić, a natječaj smo raspisali jer je normalno da nakon četiri godine razmotrimo i neke druge, tuđe ponude i ambicije – kaže Diklić.

Kolika je plaća za takav posao i takvo „radno vrijeme“?

- Mi raspisujemo natječaj, ali ne dajemo plaću. Osoba koja se javi i bude izabrana treba otvoriti obrt, ako ga već nema. U Domu onda zarađuje prema svojim sposobnostima, to znači da kuha i zarađuje kao ugostitelj, prodaje piće, sve je njegova zarada.

Ali on je prvenstveno domar?

- Domar ili domarica u Planinarskom domu Paklenica uistinu je specifičan posao, sigurno nije klasičan ugostitelj. On zarađuje sam i visina zarade ovisi o njegovim sposobnostima kao ugostitelja. No točno je da je ta osoba prvenstveno domar, znači uvijek mora biti tamo, dočekivati goste, pospremati, očistiti, voditi brigu o objektu, obavljati sitne popravke, sve održavati i kontrolirati. Posjetiteljima su na raspolaganju kuhinja, blagovaonica i sanitarni čvor. Također, objekt ima električnu energiju i tekuću vodu. Bilo kakve popravke plaća PD Paklenica, no za red u sobama, kojih ima četiri, odgovoran je domar. U dvije sobe imamo krevete na kat i tu može spavati 12 ljudi, a druge dvije spavaonice su veće i spava se u vrećama. Uglavnom svi u Domu spavaju u vrećama. Dom je otvoren cijelu godinu i domar prima goste, on tamo stanuje – kaže Domagoj Diklić.

Diklić naglašava da planinari i drugi gosti u Dom na Paklenici dolaze u bilo koje doba dana (i godine), zbog čega je nužno da objekt bude stalno otvoren.

- Da li će domar ili domarica sa kojim se sklopi ugovor kasnije u svom obrtu zaposliti još nekoga, to on sam odlučuje. Logično je da mora i odlaziti iz Doma, ali onda mora imati zamjenu, uvijek netko mora biti tamo. Druga osoba i ne mora biti zaposlenik, to sve ovisi o domaru, on se organizira i ima svoju posebnu sobu u Domu – zaključuje Diklić.

Članovi PD Paklenica, kojih ima oko 700, imaju niz aktivnosti i akcija, u prosjeku tri tjedno. Održavaju 180 kilometara staza i planinarskih putova, čiste ih i obilježavaju. Brinu i o tri skloništa, koja su stalno otvorena. Nalaze se na lokacijama Stap i Struge, dok se sklonište Vlaški grad trenutačno obnavlja. U obnovi su članovi PD Paklenica nedavno dobili i pomoć MORH-a, koji im je helikopterom na Vlaški grad dovezao građevinski materijal.