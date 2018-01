Stotinjak članova Udruge Veronika Vere za zaštitu žrtava pravosuđa, stranke Slobodna Hrvatska, te boraca protiv korupcije u hrvatskom pravosuđu iz svih krajeva Hrvatske prosvjedovalo je u četvrtak ispred zgrade Županijskog i Općinskog suda u Zadru u znak podrške načelniku Općine Primošten Stipi Petrini.

Primoštenskog načelnika je zbog objava na Facebooku, te izjava o korumpiranosti suda u Saboru tužila sutkinja Općinskog suda u Šibeniku Maja Šupe, široj javnosti poznata po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću za ubojstvo talijanskog bračnog para Salpietro. Na Općinskom sudu u Zadru gdje je u četvrtak održano drugo pripremno ročište šibensku sutkinju zastupala je odvjetnica Nada Mikulandra, a Petrina je ispred suda dočekan s gromoglasnim pljeskom.

- Očekujem samo da sud donese presudu utemeljenu na zakonu, ustavu činjenicama i dokazima. Ako bude tako onda neće biti straha. Ne želim ni slučajno da mi suci ikada sude po savjesti, a ovoliko je ljudi došlo danas ovdje jer je očito hrvatskom čovjeku jedino javnost preostala kao jamstvo za zakonito suđenje - izjavio je Petrina dodajući kako je u ovom slučaju riječ o apsurdu jer ga se progoni kada on najavi da će sutkinja osloboditi Horvatinčića, što se na kraju i dogodi.



Na drugom pripremnom ročištu u slučaju Petrina Šupe sutkinja Općinskog suda u Zadru Sonja Miljak odobrila je vještačenje Facebook profila, ali ne i financijskog računa šibenske sutkinje. Petrina je rekao kako je ročište proteklo korektno, no naglasio je kako mu je sporno pojavljivanje šibenskih odvjetnika koji zastupaju sutkinju Šupe.



- Nezamislivo mi je da odvjetnici koji su svakodnevno stranke u sporu na predmetima koje vodi sutkinja Šupe, ovdje njezini zastupnici. Kad sam se svojedobno zbog toga žalio Povjerenstvu za sukob interesa odbili su moj zahtjev i uputili me DSV-u, koji se do danas nije oglasio. Ako ovo nije sukob interesa, ne znam što je - rekao je Petrina.

Naglasio je kako je pojam "sinkope" u slučaju Horvatinčić "rođen" na zadarskom sudu. Vijeće Županijskog suda u Zadru je, naime, u studenom 2016. godine ukinulo presudu kojom je Horvatinčić proglašen krivim i osuđen na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci uz rok kušnje od tri godine. Predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje nakon čega je u listopadu prošle godine Horvatinčić na šibenskom sudu oslobođen, uz obrazloženje da je u trenutku nesreće doživio takozvanu sinkopu odnosno iznenadan kratkotrajan gubitak svijesti.

Prosvjednicima ispred zgrade zadarskog suda pridružila se i njemačka obitelj koja je u srijedu deložirana iz kuće na otoku Viru. "Danas zbog došli ovdje dati podršku jer smo i mi žrtve sustava. Ne gubimo nadu i ne odustajemo od borbe za našu kuću. Uzet ćemo odvjetnika u Njemačkoj i vjerujemo da će se nakon toga naš slučaj pozitivno riješiti - rekli su. Prije dvanaest godina Erna i Ernst Schumacher, bračni par iz Ulma, koji trenutačno borave kod prijatelja na Viru, prodavatelju Josipu Gržeti za 50 četvornih metara kuće i nešto dvorišnog prostora na ruke su, naime, isplatili 47 tisuća eura. Formalno su ostali neupisani u zemljišne knjige, a u međuvremenu je prodavatelj kuće Josip Gržeta koji je formalno još bio upisan kao vlasnik kuće, zapao u dugove pa je kuća otišla na dražbu. Prodana je za deset tisuća eura Branimiru Petraviću iz Kutine.

- Sutkinja Maja Šupe tužila je Stipu Petrinu radi naknade štete zbog povrede prava osobnosti, međutim postavlja se pitanje da li njezina duševna bol proizilazi iz točnih izjava Stipe Petrine koje je on govorio kao saborski zastupnik o problemima hrvatskog pravosuđa ili je ljuta odnosno tužna zbog cijele hrvatske javnosti koja se okrenula protiv nje i koja je kritizira radi zaista sramotne sudske presude- rekla je Iris Ukić Kotarac, pravnica i vijećnica šibenskog Gradskog vijeća.