U zadarskom Perivoju Vladimira Nazora školsku zgradu dijele četiri srednje škole i to Gimnazija Vladimira Nazora, Gimnazija Jurja Barakovića, Prirodoslovno-grafička škola i Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna. Vrlo često se mogu vidjeti srednjoškolci kako puše na parkingu i u dvorištu ispred škole, ali ono što je zaprepašćujuće je da su oni očito stekli naviku pušenja u školskom hodniku, upozorava majka čije dijete pohađa jednu od srednjih škola u Perivoju Vladimira Nazora.

- Svaki put kada uđem u školsko dvorište i zgradu zaprepaštena sam prizorima koje zateknem. Pogotovo situacijom u njezinom predvorju i na ulaznom stepeništu koje je u pravilu dupkom puno učenika koji nesmetano puše, priča nam zabrinuta majka.

Slike koje nam je poslala majka snimljene su u ponedjeljak, 12. veljače, oko 17 sati i na njima je vidljiv školski hodnik prepun opušaka, praznih sokića i škartoca, a kao pepljara učenicima vrlo često posluži pitar s cvijećem.

Situacija je prijavljena i Prosvjetnoj inspekciji u Splitu u više navrata, kaže majka, ali bez ikakvog učinka.

Majka nadalje navodi kako inspekcija na prijave o pušenju učenika unutar same školske zgrade reagira na način da ravnateljima škola na navedenoj adresi pošalje dopis kojim se traži pismeno očitovanje o načinima provođenja mjera prevencije i zabrane korištenja duhanskih proizvoda u školskim ustanovama.

- Dakle, inspekcija pošalje upit, ravnatelji naravno odgovore da nikakvog pušenja nema (da je "zabranjeno") i da su prijave neutemeljene, a djeca i dalje puše, dok čistačice šutke metu njihove opuške. Da stvar bude još "bolja", sve se to odvija u prostorijama pod video nadzorom, koje su uz to oblijepljene znakovima zabrane pušenja. Mi roditelji se pitamo: što točno gledaju, što vide, i što misle ravnatelji i drugi prosvjetni radnici kad svaki dan, ulazeći i izlazeći iz te zgrade, gaze preko "tepiha" od opušaka i prolaze kroz "dimne zavjese" oko njihovih učenika?, pita se zabrinuta majka.

Potaknuti pismom majke učenike, nazvali smo ravnatelje četiri srednje škole koje se nalaze u Perivoju Vladimira Nazora.

- Upoznati smo s tim problemom i dodijalo nam je više. To se događa samo pri kraju popodnevne smjene, dok su učenici na nastavi znaju ljudi izvana ući u zgradu i pušiti. Mi smo po zakonu stavili naljepnice "Zabranjeno pušenje", imamo povjerenstvo za nepušenje i raznim aktivnostima učenicima želimo ukazati koliko je to štetno za njihovo zdravlje. Tijekom godina nekoliko naših učenika smo uhvatili u prekšaju i odmah smo ih sankcionirali i kaznili prema pedagoškim mjerama. Planiramo i angažirati zaštitare koji će taj cijeli prostor nadgledati. U toj su zgradi četiri škole i mislim da nije preveliki trošak ako bi svaka škola zaštitaru platila jedan mjesec, a mi bi na taj način stali problemu na kraj, rekao nam je Tomislav Grbin, ravnatelj Prirodoslovno-grafičke škole.

- Svaka škola u zgradi radi što može i provodi razne aktivnosti i mjere prevencije protiv pušenja. Mi do sada nismo imali slučajeva da smo zatekli nekog našeg učenika kako puši u prostorijama školske zgrade ili uokolo, ali i ako uočimo nekoga iz naše škole imamo pedagoške mjere kažnjavanja u svrhu dobrobiti dijeta koje bi poduzeli, rekla nam je Marjana Bakmaz, ravnateljica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

- U istoj zgradi djeluju četiri srednje škole i svatko odgovara za sebe. Mi se borimo protiv učeničkog pušenja kao i svi, raznim prezentacijama, aktivnostima i mjerama prevencija, a siguran sam da naši učenici gimnazijalci to ne rade. U taj hodnik može svatko doći, teško je to nadgledati, kazao nam je Ranko Artuković, ravnatelj Gimnazije Jurja Barakovića.

- Kao što znate u zgradi djeluju četiri škole i to je veliki broj učenika, a vrlo često uđu i osobe koje ne pripadaju niti jednoj od četiri škole. Mogu reći da to moji učenici nisu jer mi do sada nismo zabilježili takav slučaj da smo uhvatili nekog našeg učenika kako puši u školskoj zgradi. Činimo sve što možemo da djecu obrazujemo i ukažemo im koliko je pušenje loše. Imamo radionice, stavili smo naljepnice kako je u tom prostoru zabranjeno pušenje, ispred škole je nacrtan znak "zabranjeno pušenje", puštamo filmove o štetnosti duhana i poduzimamo ostale preventivne aktivnosti. To ćemo nastaviti i dalje raditi i to tri puta više, ali apeliram i na roditelje da nam budu podrška jer jedino zajedničkim snagama možemo to iskorijeniti, objašnjava Rade Šimičević, ravnatelj Gimnazije Vladimira Nazora.

Kontaktirali smo i Prosvjetnu inspekciju u Splitu kako bi saznali jesu li primili kakvu prijavu na tu temu. Oni su nas uputili na Ministarstvo znanosti i obrazovanja kojima smo uputili pismeni upit.

Odgovor iz Ministarstva znanosti i obrazovanja



- Služba prosvjetne inspekcije – PJ u Splitu zaprimila je 30. siječnja 2018. godine podnesak u kojem se ukazuje na korištenje duhanskih proizvoda u zajedničkom prostoru četiriju zadarskih srednjih škola. Inspekcija je promptno zatražila očitovanja škola o navodima iz podneska te je u okviru svoje nadležnosti pokrenula inspekcijski postupak, a isti je proslijeđen i sanitarnoj inspekciji na postupanje u dijelu njihove nadležnosti.

Sukladno odredbama članka 11. stavka 1. točke 30. Zakona o prosvjetnoj inspekciji, inspekcijskim se nadzorom u školskoj ustanovi utvrđuje stanje, a osobito primjenjuje li se zakon kojim se ograničava odnosno zabranjuje uporaba duhanskih proizvoda. Ako se utvrde nepravilnosti i/ili propusti u odnosu na primjenu propisa vezanih uz ograničavanje uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, inspektor će narediti otklanjanje propusta, nedostataka ili nepravilnosti u određenom roku, odgovaraju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.



Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih proizvoda kojim se zabranjuje pušenje na svim javnim mjestima, pa tako i u dvorištima škole predviđa kazna za prekršitelje u iznosu od 1.000 kuna.