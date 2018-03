Sandra Luštica Glavan (38) i suprug Ivica Glavan (40) iz Zadra, već danima žive u strahu jer im se stan u kojemu žive doslovno trese od vibracija s obližnjeg gradilišta, a s Ivanom Jurjevićem, investitorom nove zgrade što se podiže na lokaciji nekadašnjeg Mesoprometa, u samom centru Zadra nedaleko uvale Jazine, u sporu su zbog jedine preostale zgrade na tom terenu u kojoj se nalazi njihov stan.

Sandra je pokrenula i apel preko društvenih mreža kako bi upozorila javnost na, kako ističe, stalna šikaniranja kojima su izloženi od strane investitora jer ih oni žele istjerati iz stana, bez valjanog obeštećenja.

- Mi smo jedna mala obitelj iz Zadra koja još uvijek živi u mračnom i kamenom dobu. Vlasnici smo stana u zgradi koja se nalazi na čestici bivše zadarske klaonice Mesopromet. Taj stan je u našem vlasništvu jako puno godina pošto je djed koji je radio u toj tvrtki dobio stan na otkup od grada Zadra i do danas se uredno otplaćuje. Naši problemi su započeli prije deset godina kada je firma Mesopromet d.o.o. otišla u stečaj te je prodana gosp. Jurjeviću koji je vlasnik tvrtki Lignum i Vodoinstalacije d.o.o. Taj isti gospodin nas je od početka ignorirao kao suvlasnike čestice te nas je pokušao izbrisati iz katastra te se uknjižiti na naš stan. Nije mu uspjelo pa nam je iskopčao vodu. Kako se naša zgrada nalazila zadnja u nizu, mi smo bili godinu dana bez vode s malim djetetom. Jer u Vodovodu su tražili da suvlasnik terena odobri da mi možemo dobiti vodu, tj. da možemo kupiti svoj priključak – stoji u apelu Sandre Luštice Glavan.

- Vlasnici smo i jedini stanari stana u zgradi u kojoj je Jurjević vlasnik ostalih prostorija isključivši naš ulaz i terasu koja je u našem posjedu otkad imamo stan. Zgrada nije etažirana. Kad je Jurjević kupio česticu, počeo je rušenje zgrada bivšeg Mesoprometa u srcu sezone u 7. mjesecu iako se nalazimo u prvoj zoni 100 metara od mora. Uporno su nas pokušavali istjerati, za mizerne cifre. Kako se mi nismo htjeli nagoditi, čupali su nam struju, telefon, radili svašta i mi bi nakon poziva policije opet sve dobili natrag. E sad nakon deset godina taj je Jurjević bez našeg znanja odnosno bez potpisa suvlasnika na terenu napravio parcelizaciju terena, odvojio našu zgradu na jednu česticu te nam okolo zgrade ostavio 20 metara terena za kretanje. Naš odvjetnik kaže da je počinio više kaznenih djela. Ishodio je građevinsku dozvolu isto bez našeg znanja i sad ispred naše zgrade na udaljenosti svega nekoliko metara gradi zgradu od devet katova. Mi smo za sve saznali kad smo dobili plavu kuvertu sa suda. Uglavnom, mi više nemamo snage niti nam itko želi pomoći – navodi Sandra Luštica-Glavan.

Posjetili smo bračni par Glavan u njihovom stanu gdje su nam potvrdili sve navode iz javnog apela, kazavši kako su tražili od investitora da im u zamjenu za stan u kojemu žive da dvosobni stan u novoj zgradi čak i u roh bau stanju, ali je on rekao kako im može ponuditi samo jednosobni stan, jer mu se veći ne isplati davati. Kazao im je da pronađu drugi stan preko agencije za nekretnine, ali kad su ga obavijestili da su pronašli adekvatan stan, opet rekao da mu je to skupo.

- Htio se s nama nagoditi, a najviše nam je davao cifru od 80 tisuća eura. Ja ne mogu za te novce naći stan na ovoj lokaciji gdje mi dijete ide u školu i drugo u vrtić. Pristali bi iseliti da nam isplati 120 tisuća eura jer je to minimalna svota za koju bi mogli kupiti drugi stan za našu obitelj na ovoj lokaciji, ali on ne pristaje. Kaže da mu je to previše. Naime iako naš stan u papirima ima 60 kvadrata, mi smo u posjedu i velike terase i drugih iskoristivih dijelova zgrade čime je ukupna površina veća od 100 kvadrata. On to osporava. Ponudio nam je međuvlasnički ugovor čime bi on bio vlasnik 56 posto, a mi 44 posto zgrade prema etažiranju kojega je napravila tvrtka D&Z koja mu je radila i projekt zgrade, čime bi nam "dao" samo ulaz u ugradu i stan dok bi terasa išla njemu kao tzv. krovna terasu. Na taj bi nas način zatvorio. Nismo pristali na to. Odlučio nas je slomiti, ali mi se nećemo dati iseliti na silu iako ima moćnu mašineriju iza sebe i u gradu i na sudu – kažu Sandra i Ivica.

Investitor Ivan Jurjević, vlasnik tvrtke Lignum, koja na 5.400 kvadrata bivše klaonice i sjedišta Mesoprometa podiže stambenu zgradu na deset etaža s 108 stanova, nije bio razgovorljiv za novine kad smo ga nazvali na mobitel.

- Nemam komentara, to ne zaslužuje komentirati ništa. Ucjenjuju me. Neka sudski vještak napravi procjenu vrijednosti njihovog stana i još 10 posto im damo više nego što procijene. Ali ne mogu ucjenjivati. Mene ne mogu ucjenjivati - ponovio je Jurjević.

- Vi ste nezadovoljni, oni su nezadovoljni, kako vidite rješenje ove situacije? – pitali smo ga.

- Možemo se ljudski dogovoriti. Mi smo za dogovor, s nama se lako dogovoriti. Ne bih o tome dalje govorio, to ne zaslužuje toliku pompu koju pokušavaju dignuti. Pritiske ne podnosim!

- Ako ostanu u zgradi, hoće vam to remetiti planove kao investitoru?

- Nama to ništa ne remeti, mi ćemo biti dobri susjedi. U dobrosusjedskim odnosima. Naš dio zgrade ćemo urediti, kao što i oni moraju urediti svoj dio – rekao je Jurjević, a onda podbvukao kako ne želi dalje razgovarati s nama o toj temi kao s novinarima i ne želi davati izjave.

- A što da vam kažem? Glupo mi je to sve skupa – zaključio je svaku daljnju komunikaciju Jurjević.





- Građevinsku dozvolu imamo od rujna, ali smo morali čekati s početkom radova zbog arheoloških istraživanja. Nova zgrada imat će podzemnu garažu, prizemlje sa spremištima, dakle bez poslovnih prostora, i devet stambenih etaža. Stanovi površine od 30 do preko 90 četvornih metara prodavat će se od ljeta po cijeni od oko 1800 eura za metar četvorni. Prve stanare očekujemo pred početak ljeta 2019. godine – kazao je prilikom početka gradnje u veljači investitor Ivan Jurjević.

Tada je rekao novinarima da je odlučeno, s obzirom da nova Lignumova zgrada neće imati poslovne prostore u prizemlju, da se stara zgrada sjedišta Mesoprometa sačuva, obnovi i pretvori u poslovni objekt. Na katu je jedan stan, a u prizemlju poslovni prostor, rekao je početkom veljače Jurjević, prešutjevši spor oko stana. Kad su ga pitali novinari nije li stara zgrada kao stvorena za restoran, rekao je:

- Pa, tako nešto... Za sada ne razmišljamo o prodaji, vjerojatno ćemo je dati u najam...