Kroničnu potražnju za kuharima u turističkoj sezoni, iskoristila je 46-godišnja domaćica iz Zagreba, rodom iz BiH, Senada Š. koja je zahvaljujući manjku te radne snage uspjela "zaraditi plaću", iako uopće nije radila u kuhinji, niti je za to bila kvalificirana. Dvije godine se predstavljala kao tobožnja iskusna kuharica kako bi vlasnike restorana na obali nagovorila da joj isplate akontaciju.



"Brza sam i marljiva. Imam 18 godina iskustva u ugostiteljstvu. Kvalificirana sam kuharica" – stajalo je u Plavom oglasniku na što su nasjeli ugostitelji iz Nina i Krka koji su Senadi Š. kao takvoj isplatili traženi novac, a da nikada nije ni pristupila štednjaku.



- Predstavila se kao Sonja D. iz Zagreba i rekla da će doći u Nin raditi kao kuhar. Dogovorili smo početak rada, plaću i uvjete. Tražila je da joj preko Western uniona pošaljem akontaciju 3.500,00 kuna obećavajući da će odraditi sezonu, što sam i učinio jer mi je trebao radnik – ispričao je istražiteljima vlasnik ugostiteljskog obrta i restorana u Ninu. No, šest dana kasnije kuharica je zatražila još tisuću kuna ovaj put - kako bi mogla doputovati u Nin. Tri dana poslije vlasniku lokala je pak rekla da putuje prema Ninu, ali da joj se pokvario automobil, te da joj pošalje još dvije tisuće kuna, na što mu je ipak - prekipjelo.



- Rekao sam joj da popravi vozilo pa da ću joj naknadno poslati novac, na što se ona prestala javljati na mobitel – posvjedočio je ugostitelj iz Nina nakon što je lažnoj kuharici u lipnju 2016.godine isplatio 4.500,00 kuna.



Iako je na koncu sve prijavio policiji, Senada Š. je godinu dana poslije ponovno "zaradila" ovaj put kao Mihaela L., kuharica s dugogodišnjim iskustvom u restoranima u Hrvatskoj i Njemačkoj. Ugostitelj s Krka isplatio joj je 2.950,00 kuna a da nije pristupila njegovoj kuhinji. Nakon što se javio na njezin oglas predložila mu je da bi mogla doći i vrlo brzo početi raditi ukoliko joj pošalje 2.800 kuna kako bi mogla svoju baku smjestiti u starački dom. Ne sumnjajući u to, vlasnik lokala joj je preko Western Uniona poslao traženu svotu, na osobne podatke Mihaele, te platio i proviziju od 150 kuna.



Senadi Š. u svemu su "pomogle" stvarne prijateljice čije je identitete preuzela. Kao prethodno od Sonje D., Senada Š. je ovaj put od prijateljice Mihaele L. zatražila da joj ode podignuti novac i predati joj ga, što je ova i učinila, kao i Sonja D. Kada joj se ugostitelj opet javio i ona preuzela novac, počela je tražiti još što mu je postalo sumnjivo, pa je i on na koncu cijeli slučaj prijavio policiji.



Nakon što je uhićena Senada Š. se branila šutnjom, a za prevaru je sada terete riječko i zadarsko tužiteljstvo. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru u optužnici podignutoj u ožujku predlaže da se lažnoj kuharici izrekne jedinstvena kazna zatvora od osam mjeseci zatvora jer iza sebe ima već tri pravomoćne presude za prevaru.

Riječko tužiteljstvo pak za Senadu Š. traži kaznu od deset mjeseci zatvora, a u ovom je slučaju optužilo i Senadinu prijateljicu Mihaelu L. za koju traži uvjetnu kaznu od deset mjeseci. I Sonja D. i Mihaela L. policiji su ispričale kako im je Senada rekla da joj novac na njihove račune šalje - rođak.