Zadar uopće ne mari i olako rasprodaje svoje "obiteljsko srebro" – dragocjenu plažu Kolovare, koja već dugi niz godina postoji kao primjer kako se ne treba odnositi prema resursima kojima se raspolaže i koji su – umjesto da budu gradski dragulj i mamac turistima – ruglo i primjer zapuštenosti i devastacije prostora.



Plaža Kolovare, a pritom mislimo na prostor od otvorenog bazena pa sve do Karme, zapravo je jedina i najveća prava "gradska" plaža. Što znači besplatna i dostupna građanima i turistima. Ostale besplatne gradske "plaže" zapravo su tek dijelovi obale na kojima se ljudi kupaju, a ostale plaže, poput Borika, naplaćuju se, odnosno koncesionirane su.

Iako plaža Kolovare gotovo svake godine vije Plavu zastavu kao dokaz ekološke očuvanosti i čistoće mora te se za vrijeme ljetne sezone kupalište ogradi i donekle pristojno održava, ukupna je slika stanja daleko od te fingirane. Većim dijelom godine Kolovare su zapuštene, nabacane smećem i zatrpane parkiranim automobilima. Samo bi zbog slike triju kontejnera koji se već mjesecima nisu praznili, plaža Kolovare trebala izgubiti ovogodišnju Plavu zastavu, da se o ostalom zapuštenom prostoru i ne govori.

Čak je i početak Kolovara, kod otvorenog bazena i skakaonice, infrastrukturno zapušten. Kafić na bazenu donekle održava red na "svom" području, ali već dugo neobnavljana obala, parkirni prostor koji se nekontrolirano širi po cjelokupnom slobodnom prostoru, nedefinirani sadržaji, odaje, ukupno gledajući, lošu sliku koja će se šetnjom prema južnom dijelu Kolovara samo pogoršavati.

Blato, razbijene klupe...

Već kod Zavoda za javno zdravstvo počinje komunalni kaos: posvuda parkirani automobili, blato, razlupane klupe i stolovi, podlokani obalni zidovi, sve nemarno i zapušteno. Umjesto elitnoga gradskog kupališta, mi tu imamo ruglo i nered, za koji nitko ne mari niti je ikoga briga, što je potpuno neshvatljivo.

Sve se tu događa slučajno i samovoljno, od automobila kojima se ulazi po cijelom obalnom području, do smeća i razbijenog trošnog komunalnog inventara, što upućuje na česte noćne terevenke i huliganstvo. Pa ako se tko od turista i zatekne na tom mjestu, sigurno će se zapitati zašto taj, zapravo prelijepi, dio grada zjapi zapušten i zanemaren. A Zadrani ne znaju što bi im na to uopće odgovorili jer se zapravo i oni pitaju to isto!

Iako su se gradske vlasti često hvalile kako se plaža Kolovare, smještena ispod istoimenog privatnog hotela, zadnjih godina održava, činjenica je da je ona daleko od plaža kojima se diče drugi turistički gradovi. Plaža Kolovare čak i u najboljoj ljetnoj "formi" jedva zadovoljava kriterije javne gradske plaže, a kamoli da se govori o nekim elitnim turističkim sadržajima.

Najveće nasilje prema prostoru na Kolovarama kulminiralo je s ugostiteljskim objektima, uglavno bespravno podignutima na samoj obali, kao rezultat tog istog nereda, nemara i nemoći. Divlji štekati, razne nastambe i nadogradnje, nadstrešnice nad samim morem, improvizirana samoinicijativna lungomara... sve to nastajalo je mahom incidentnim zahvatima poticanim željom vlasnika lokala za zaradom, nipošto kao rezultat promišljanja u prostoru, a kamoli utemeljenim na zakonskih odobrenjima i prostornim planovima.

Pravni postupci

Reagirala je u nekoliko rijetkih slučajeva čak i pravna država: 2014. godine uklonjen je bespravno izgrađen dio "Porthosa", a lani je restoran i klub "Zara beach" osvanuo zapečaćen trakom Službe za nadzor Carinske uprave, i to zbog obavljanja neregistrirane djelatnosti. Prije "Zara beacha" na istom mjestu postojao je klub "Hitch", koji je često punio stranice crne kronike incidentima koji su se događali najviše tijekom nastupa folk pjevača, a prije "Hitcha" postojao je bar "Medusa", koji je nazivan najvećim ilegalno izgrađenim ugostiteljskim objektom u Zadru, zbog kojega su gradske vlasti prozivale i građevinsku inspekciju za (ne)djelovanje.

Imena lokala i korisnika su se mijenjala, a stanje je ostajalo isto, zapravo još je i gore. Prostor Kolovara danas svjedoči o nemoći gradske uprave da upravlja prostorom i nesposobnosti pravne države da provodi zakone i propise. Ujedno je i žalosna spoznaja da veliki turistički uspon među elitne destinacije Zadar još dugo može, nažalost, samo sanjati.