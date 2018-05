Hoće li rapidno povećanje broja smještanih jednica u Zadru utjecati na njihovu popunjenost u ovogodišnjoj turističkoj sezoni? Kolika je razlika u cijeni privatnog smještaja u pred i post sezoni, odnosno špici sezone? Hoće li zadarski turistički kapaciteti biti popunjeni ovog ljeta i hoće li sve veća konkurencija u ponudi spustiti prosječnu cijenu najma?



Za dobiti odgovore na sva ova pitanja, koja na početku sezone "muče" svakog privatnog iznajmljivača, istražili smo broj rezervacija privatnog smještaja u Zadru preko popularnog servisa za rezervaciju smještaja Booking.com na dan 22. svibnja. Prema podacima TZ grada Zadra samo na području Poluotoka broj privatnih iznajmljivača se u zadnjih sedam godina višestruko povećao, sa manje od deset iznajmljivača prije sedam godina, na preko 400 registriranih jednica koliko ih je danas. Porast privatnih iznjamljivača povezan je s uvođenjem niskotarifnih letova u Zadar, ali i činjenicom da Zadar nema većih hotelskih kapaciteta koji bi osigurali produljenje sezone i veću popunjenost tijekom cijele godine.

Osim toga, Zadar nema kao primjerice Split, manifestaciju kao što Ultra, koja u kratkom vremenu drastično povećava i broj dolazaka gostiju i cijene smještaja, pa se zadarske cijene uglavnom kreiraju oko datuma: od kraja travnja do početka lipnja, od kraja lipnja do kraja kolovoza, i od početka rujna do početka listopada.

Razlika u cijeni smještaja oscilira od apartmana, sobe, hostela ili hotela, na cijenu utječe i pozicija objekta, je li u centru grada, predgrađu ili na otoku, ali i o kvaliteti usluge koji se opet kreće od dvije do pet zvjezdica.

Prema podacima Booking.coma na razdoblje od tjedan dana možemo zaključiti da Zadrani najveću popunjenost smještaja imaju u srpnju i kolovozu, čak 1736 oglašenih smještajnih jedinica (64 posto) je rezervirano, a slobodno je još 977 jedinica. Za lipanj je još slobodno 1407 smještajnih jedinica, a za rujan ta brojka iznosi 2074 (preko 70 posto).

Najjeftiniji smještaj u Zadru u predsezoni možete naći u hostelima. Većina mladih turista rado odabire ovakav tip smještaja, a cijene se početkom lipnja kreću od 650 kuna tjedno pa na više. Posljednjeg tjedna u srpnju cijena se drastično ne mijenja tako da se cijena kreveta za jednu osobu u hostelu može pronaći za 900 kuna.

Važno je napomenuti da je većina hostela u Zadru u blizini obale ili Poluotoka tako da su i njihove lokacije definiraju razmjerno stabilne cijene cijele sezone, dok se pad cijena osjeća u objektima koji su udaljeniji od mora, primjerice na iznad Arbanasa, Bulevaru ili iznad dvije pumpe.

Kategorija i tip smještaja podižu cijenu tako da svi oni koji ne vole boraviti u hostelima, moraju platiti i do tri puta više za sobu u privatnom smještaju. Cijena soba u predsezoni kreću se od 1500 kuna za dvije osobe za tjedan dana. Troškovi smještaja se penju ovisno i o lokaciji tako ćete za blizinu obale platiti između 2000 i 2500 kuna u predsezoni, dok se cijene u glavnom dijelu turističke sezone penju do 3500 kuna, na području Petrčana, Borika, Arbanasa ili Poluotoka.

Ako želite sobu ili apartman u privatnom smještaju u blizini mora u kategoriji četiri ili pet zvjezdica, cijena se kreće od 3500 do 5000 kuna i to van sezone, dok se iste lokaciji u žiži sezone ne mogu naći za manje od 7500 kuna.

Hoteli su druga priča. Iako ih Zadar na Booking.comu nema puno, njihove cijene su i unutar i van sezone za prosječnu plaću prosječnog građana jednostavno nedostižne.

No i tu ima razlika, ovisno o veličini i ponudi hotela. Dvokrevetna soba u manjim obiteljskim hotelima van špice sezone kreće se oko tisuću eura, a u većini slučajeva u tu je cijenu uključen i doručak. Što se tiče velikih hotela, odnosno resorta, za sedmodnevni boravak u lipnju morat ćete iskeširati 12 tisuća kuna za dvokrevetnu sobu. U taj iznos uključeni su brojni "dodatni" sadržaji poput bazena, wellnesa i večere.

Špica sezone znače i veće cijene tako da ćete za tjedni boravak u hotelu s tri zvjezdice u srpnju izdvojiti od šest do sedam tisuća kuna za dvokrevetnu sobu, odnosno do 15 tisuća kuna za isti smještaj u hotelu sa četiri zvjezdice.

Bitno je naglasiti da je većina kapaciteta zadarskih hotela na Booking.comu rasprodana za promatrano razdoblje, a što će nam ova turistička sezona stvarno donijeti, koliko će turista boraviti u Zadru i koliko će potrošiti, doznat ćemo tek početkom iduće godine, kad se obrade podaci ministarstva financija...



Boutiqe hostel Forum na 80 posto popunjenosti

Hosteli su specifična priča jer se u njima iznajmljuje krevet, a ne jedna cijela soba ili apartman. Jedan od najpoznatijih zadarskih hostela već je sada na 80 postotnoj popunjenosti kapaciteta za lipanj, srpanj i kolovoz.

- Cijene u našem hostelu jako variraju, jer imamo četiri kategorije kreveta, tako da se u predsezoni kreveti mogu naći za manje od 20 eura po noći, dok se ta cifra u glavnoj sezoni znatno diže ovisno o tome je li se uzima krevet u četverokrevetnoj sobi ili se boravi u dvokrevetnim sobama, rekao je Ivan Niseteo, voditelj Boutique hostela Forum dodajući kako se cijena tih soba u sezoni penje i do 120 eura.

Niseteo napominje kako je Zadar turistima tranzitna destinacija u kojoj se jako malo zadržavaju.

- Iako se generalno u našem hostelu ljudi duže zadržavaju u privatnim sobama, većinom turisti prespavaju jednu dvije noći te kreću u daljnje proputovanje obalom prema Šibeniku, Splitu te Dubrovniku, kaže Niseteo.

Privatni iznajmljivači su spremni, ali prateći sadržaji ne!

I privatni iznajmljivači misle kako se gosti u Zadru zadržavaju puno kraće nego u ostalim mjestima na obali, a njihov raspon cijena za sobe i apartmane se kreće od 20 do 80 eura u pred i postsezoni te do čak 300 eura po luksuznijoj smještajnoj jedinici u turističkoj špici.

- Već dugi niz godina se bavim privatnim iznajmljivanje apartmana te mogu reći da je ova godina za sada dosta dobra. Peti mjesec je za starije iznajmljivače bio solidan, a za one koji su početnici baš i nije jer nemaju toliko recenzija na stranicama za iznajmljivanje kapaciteta, rekao je Daniel Radeta, predsjednik udruge Iznajmljivača privatnog smještaja u Zadru dodajući kako posljednjih godina raste broj privatnih iznajmljivača.

- Bilježi se povećanje privatnog smještaja, ali nažalost nemamo dovoljno pratećih sadržaja koji bi taj smještaj van glavne turističke sezone punili, govori Radeta referirajući se na nedostatak letova, nedovoljno putnika u luci te gradske turističke zajednice za koju smatra da bi se trebala više potruditi oko manifestacija koje će privući turiste.

- Čast pojedincima koji manifestacije „izvuku“ na svojim leđima, ali treba nam veća podrška turističke zajednice grada, zaključio je.