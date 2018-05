Poljski državljanin, 52-godišnji Piotr Pawel Pawlak iz Lublina tražio je da mu se za ubojstvo partnerice Jolante Magdalene Adamczuk prošlo ljeto u zadarskom kanalu, sudi u Hrvatskoj, no Vrhovni sud RH to mu je odbio. Poljak je suđenje u Hrvatskoj zatražio u žalbi tom sudu nakon što je Županijski sud u Zadru njegov kazneni progon ustupio republici Poljskoj.



Uz Pawlaka, suđenje u Hrvatskoj tražilo je i zadarsko tužiteljstvo, navodeći kako nije bilo zakonskih uvjeta da se kazneni progom ustupi Poljskoj. Vrhovni sud im je, međutim, žalbe odbio iako su naveli da se suđenje treba nastaviti u Hrvatskoj, zbog dostupnosti dokaza, troškova prevođenja dokumentacije, te okolnosti da se optuženik nije očitovao o ustupu. Pawlak je u žalbi problematizirao i pitanje postojanja osnovane sumnje, no Vrhovni sud to nije uzeo u obzirnavodeći da su takve tvrdnje promašene kraj činjenice da je protiv njega potvrđena optužnica.



- Imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja, a to su poljsko državljanstvo optuženika i oštećenice, te prebivalište optuženika i oštećenice, te prebivalište optuženika, slijedi da je svrhovito ovaj kazneni postupak ustupiti republici Poljskoj - navela je predjednica Vijeća Vrhovnog suda Vesna Vrbetić u obrazloženju.

Pawlak se nadalje u žalbi pozvao i na Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima koji propisuje mogućnost ustupa kaznenog progona samo za djela za koja je propisana kazna zatvora do deset godina, no Vrhovni sud je i to odbio.

Iako se, kako navode u obrazloženju, Županijski sud u Zadru pogrešno pozvao na Europsku konvenciju o ustupanju kaznenog postupka koju Hrvatska nije ratificirala, a Poljska ju nije niti potpisala, Vrhovni sud RH prihvatio je delegaciju postupka u Poljsku jer je ona sukladnosti s pravnim shvaćanjem Kaznenog odjela tog suda.



Prema toj praksi, optuženiku se neće suditi u odsutnosti ako je moguće suđenje u stranoj državi i onda kada je riječ o kaznenom djelu za koje je propisana kazna zatvora viša od deset godina, ako u međunarodnom ugovoru to ograničenje u pogledu visine kazne nije navedeno. Dodaje se kako iz citiranog bilateralnog ugovora ne proizilazi nikakvo ograničenje u vezi težine kaznenih djela za koja postoji mogućnost kaznenog progona.



Pawlak se optužnicom tereti se da je Poljakinji 6. lipnja 2017, na brodu, u kanalu između otoka Ošljaka i mjesta Kali na otoku Ugljanu zadao najmanje četrnaest udaraca po tijelu i glavi nakon čega ju je gurnuo u more gdje se utopila. Nakon uhićenja opovrgnuo je zločin obrazlažući ga "plodom nesretnih okolnosti u kombinaciji sa teškim zdravstvenim stanjem njegove djevojke".

Opovrgavajući ubojstvo ispričao je da je Magdalena imala shizofreniju manično-depresivnog tipa, te da bi u takvoj fazi, reagirala nepredvidivo, nekontrolirano i euforično. Zbog takvog ponašanja nakon dolaska u Biograd morao ju je nekoliko puta udariti po glavi kako bi je smirio, rekao je sucu istrage.

Istražni zatvor zamijenjen mu je mjerom obaveznog javljanja policiji jednom tjedno