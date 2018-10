Zbog niza okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristranost, Andrej Korljan, odvjetnik optuženog Darka Kovačevića Daruvarca zatražio je u četvrtak na početku suđenja izuzeće od obavljanja sudačke dužnosti raspravnog suca Tomislava Šimića, predsjednice Općinskog suda u Zadru Ane Mišlov, kao nadležne za odlučivanje o izuzeću suca Šimića, Ivane Klišmanić, sutkinje Općinskog suda u Zadru i zamjenice predsjednice Općinskog suda u Zadru i Borisa Babića, predsjednika Županijskog suda u Zadru kao nadležnog za odlučivanje o izuzeću predsjednice Općinskog suda u Zadru Ane Mišlov.

- Smatramo kako u ovom kaznenom predmetu postoji sumnja u nepristranost navedenih sudaca, odnosno predsjednika sudova - rekao je Korljan.

Posebno važnom istaknuo je okolnost da je 11. rujna oko 11 sati ujutro raspravni sudac Tomislav Šimić posjetio okrivljenika u zatvorskoj ćeliji broj 4 Zatvora u Zadru direktno mu se obrativši riječima kako će ga on suditi, te da on i njegov branitelj slučajno ne traže odgode ili izlike za suđenje.

- Tom prigodom sudac Šimić direktno se obratio okrivljeniku ispred njegovih zatvorskih cimera, te u nazočnosti pravosudnog policajca. Okrivljenik je ostao zatečen ovakvim postupanjem raspravnog suca, shvatio ga na neki način kao prijetnju koja je kod njega apsolutno stvorila dojam pristranosti suca i izazvala sumnju da pred tim sucem može imati pravično suđenje - rekao je.

Štoviše, kako je naglasio, ovaj posjet suca Šimića okrivljeniku u zatvorskoj ćeliji dogodio se prije nego što je okrivljenik primio rješenje optužnog vijeća o potvrđivanju optužnice, što znači da je raspravni sudac, čim je saznao da mu je predmet dodijeljen u rad, odmah pohitao u zatvor kako bi suđenje najavio okrivljeniku prije nego što je ovaj uopće mogao znati tko mu je dodijeljen za raspravnog suca jer još nije primio odluku o potvrđivanju optužnice.

Okrivljenik ima saznanja da ovaj sudac prije toga mjesecima nije bio u istražnom zatvoru, pa ga je ovaj posjet suca uistinu zabrinuo i kod njega stvorio uvjerenje da taj sudac nije do kraja objektivan i nepristran, te da pred njim neće ostvariti svoje pravo na pravično suđenje, odnosno izazvao je bojazan da je i on podlegao medijskom pritisku i nastaloj atmosferi koja prati ovaj kazneni postupak od samog početka - rekao je Korljan predloživši između ostalog da se od Zatvora u Zadru pribave podaci kada je raspravnom sucu predmet dodijeljen u rad, te da se ispitaju zatvorenici i pravosudni policajac.

Sudac Šimić je rekao da je bio nadležan za obilazak kao sudac istrage i i da je tog dana obišao sve zatvorenike.

- Kleveta je da sam rekao da ne traže on i odvjetnik odgodu. Da sam to rekao obrana bi izuzeće tražila odmah, a ne sad. Obrana ovo radi jer pritvor optuženiku traje do 14. prosinca. Jedini im cilj je da zatvorenik što prije izađe iz zatvora. Ovo je očita zlouporaba procesnih prava obrane- rekao je Šimić.



Korljan je u tom smislu predložio pribaviti i podatak kada je prije toga i poslije sudac Tomislav Šimić bio u posjeti zatvorenicima u zadarskom zatvoru. Kao dokaz svojim navodima dostavio je i pisanu izjavu jednog od zatvorenika.

"Zbog postojanja navedenih okolnosti, u skladu s recentnom sudskom praksom, posebno Europskog suda za ljudska prava, egzistira legitimna sumnja u nepristranost raspravnog suca Tomislava Šimića koja je sama po sebi dovoljna i predstavlja razlog za izuzeće. Prema sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava od velikog je značaja u demokratskom društvu povjerenje koje u sudove ima javnost"- rekao je Andrej Korljan.