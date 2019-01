Lucija Rožić: Moj otkaz nema veze s nestankom novca. Uz pečat i potpis predala sam ga zamjeniku ravnatelja Mirku Erstiću ukupno 51.515 kuna! Evo vam i dokazi...

Nakon što je u Slobodnoj Dalmaciji i na portalu Zadarski.hr objavljena priča o skandalu u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije gdje je voditeljici Saniteta Luciji Rožić ravnatelj Predrag Orlović uručio otkaz, dopisom je reagirala Lucija Rožić s kojom smo u pripremi članka dvaput kontaktirali, ali je tada odbila za novine iznijeti svoju stranu priče. Rožić naime tvrdi da njezin otkaz nema veze s nestankom novca u blagajni Saniteta. Podsjetimo, riječ je 51.515 kuna koje je služba zaradila od pruženih usluga od početka lipnja.

- Istina je da postoje samo dva sudionika ove afere i to Lucija Rožić, koja je u periodu od lipnja do listopada 2018. god. u više navrata predala drugom sudioniku afere zamjeniku ravnatelja Mirku Erstiću ukupno 51.515,00 kuna i to zapisnički uz popis paragon blokova što su i Mirko Erstić i Lucija Rožić potvrdili svojim potpisom i Mirko Erstić ovjerio službenim pečatom. Točno je da je Lucija Rožić dobila otkaz zbog tzv. skrivljenog ponašanja radnika, ali nije točno da je razlog otkazu „nedostatak novca u blagajni“. Naime, nakon što je Lucija Rožić prijavila policiji saznanja da novac koji je predan nije uplaćen na žiro račun o tome je najprije informirala ravnatelja a potom je podnijela prijavu i policiji – ističe Rožić u svom reagiranju te nastavlja:

- Netočna je i zlonamjerna izjava ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Predraga Orlovića koja glasi: “Novac primaju medicinske sestre i daju ga voditeljici Saniteta koja je dužna taj novac predati u blagajnu i razdužiti paragon blokove. Od prvog lipnja, kada je Lucija Rožić došla na to mjesto, novci nisu predani“. Ravnatelj Predrag Orlović rezolutno tvrdi da novci nisu predani iako ima saznanja i raspolaže činjenicama da služba računovodstva nije htjela preuzeti novac i paragon blokove od Lucije Rožić. Naime, kao ravnatelj Predrag Orlović je bio dužan ustrojiti rad službe saniteta na način da novac i paragon blokove koji je Lucija Rožić donijela u Upravu u računovodstvo isto i preuzme. Računovodstvo po nalogu glavnog knjigovođe nije htjelo preuzeti novac i paragon blokove koji je Lucija Rožić donijela jer da „sustav nije usklađen i ne znaju kako će knjižiti doneseni novac“ pa su kako je naprijed navedeno u više navrata i novac i paragon blokovi predani Mirku Erstiću. Mirko Erstić je preuzeo ključ blagajne i nikada ga nije vratio blagajniku, ali je blagajnik sankcioniran na način da mu se mijenja postojeće radno mjesto (da li je to kazna što je rekao da je ključeve uzeo Mirko Erstić?). Naprijed navedena izjava ravnatelja pokazuje elementarno neznanje i nebrigu za funkcioniranje sustava – tvrdi Rožić koja je, nakon što je protiv nje ravnatelj pokrenuo postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu i to, ističe, dok je bila na bolovanju zbog operacije noge, a istovremeno protiv drugog aktera ovog skandala nije pokrenut nikakav postupak, sporno postupanje prijavila DORH-u kao osnov sumnje za kazneno djelo korupcije. "Zakon je „erga omnes“ i za dva sudionika u jednom te istom postupku ravnatelj je dužan isto postupati." naglašava Rožić.

- Točno je da Lucija Rožić nije željela davati nikakve izjave zbog postupaka u tijeku. Izjave koje daje ravnatelj uglavnom zlonamjerno imenuju i povezuju Luciju Rožić sa „nestankom novca“, a Mirka Erstića se spominje kao nekoga tko „rezolutno opovrgava“. Postavlja se pitanje što je ravnatelj Predrag Orlović utvrdio u provedenom otkaznom postupku. Ravnatelj je dobio na uvid ovjerene preslike i zapisnika i paragon blokova, a originali su predani policiji. Gdje su paragon blokovi i zapisnici predani Mirku Erstiću ravnatelj ne spominje. Naime, ne bi bilo prvi puta da dokazni materijali nestanu, pa upravo iz tih razloga Lucija Rožić jedini originalni primjerak koji joj je preostao nije predala ravnatelju već policiji. Međutim, ravnatelj se je poistovjetio sa nadležnim institucijama i pridajući sebi ovlasti kojih nema utvrdio da predane preslike nisu identične i to naveo kao razlog otkazivanja ugovora o radu – navodi Rožić i dodaje kako je točno da je o događanjima u zadarskom ZHM već javno istupala, i to početkom studenoga u emisiji "Provjereno" Nove TV, kojoj je dostavila dokaze da novac od zarade službe sanitetskog prijevoza nije uplatila u blagajnu, već ga je dostavila Orlovićevu zamjeniku Mirku Erstiću , ali ti dokazi nisu objavljeni.

- Lucija Rožić se na postupanje ravnatelja u kojemu je on kao odgovorna osoba poduzeo mjere i radnje samo protiv nje, a ne i protiv Mirka Erstića žalila i Predsjedniku Upravnog vijeća gospodinu Slavku Mariću i pročelniku Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Zadarske županije, ali nitko od njih nije uočio nejednakost u postupanju niti je smatrao potrebitim upozoriti nadležne institucije na to i takvo postupanje u kojemu se jedan sudionik u istom postupku stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na drugoga i to samo zato što je prijavio kazneno djelo kod poslodavca. Jedina koja je reagirala je Predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar Kitarović – piše Rožić i postavlja pitanje Državnom odvjetništvu: "zašto nije podnesena kaznena prijava protiv oboje sudionika u postupku, odnosno i protiv Mirka Erstića, zašto se kontinuirano u negativnom kontekstu kaznenih prijava i nestanka novca spominje ime Lucije Rožić, a drugi sudionik postupka namjerno prešućuje?"