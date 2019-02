– Kad su počeli postavljati skelu, mislili smo da će sređivati fasadu. No, ubrzo je na krov došla nekakva konstrukcija u obliku velikog dimnjaka, a naposljetku smo shvatili da je unutar te konstrukcije bazna stanica! – rekao nam je Milan Grbac, stanovnik Kožinskog prilaza na Plovaniji. Na privatnoj kući preko puta zgrade u kojoj živi sa svojom ženomIvanom i djecom prošlog je mjeseca niknula još jedna bazna stanica domaćeg teleoperatera.

Bazna stanica i spavaća soba njegove djece na jednakoj su visini, a zračna udaljenost između njih je samo 30-40 metara. Kao da im bazna stanica koja se "krije" u zvoniku crkve sv. Josipa nije bila dovoljna, pa su im sada ispred nosa postavili još jednu. Naravno, ljudi na Plovaniji bijesni su zbog toga.

– Ne morate biti stručnjak da biste znali da je to štetno za zdravlje. U ovoj ulici živi ni sama ne znam koliko mladih obitelji s djecom. U krugu od 100 metara nalaze se dva vrtića, a u krugu od 200 metara još dva. Niz ulicu je i osnovna škola. Trebamo li čekati da se nekome nešto uistinu dogodi kako bi netko reagirao? – pita nas i sebe Sandra Tičić, stanarka zgrade u kojoj živi Milan sa svojom obitelji.

Milan, Ivana i Sandra nisu jedini. Šime Tičić, Đurđica Hardi, Tatijana Kinda, Božena Musulin, Irena Lenkić, Heni i Leo Macolić, Iva Anić te Davor Ivkov, brojni stanari Kožinskog prilaza, odlučili su govoriti za novine pod punim imenima i prezimenima kako bi upozorili javnost, ali i vlast na prekomjerno postavljanje baznih stanica u gusto naseljenim četvrtima s javnim objektima, poput škola, vrtića i crkava. Naglašavaju kako nemaju ništa protiv vlasnika kuće koji je dopustio postavljanje bazne stanice na svoj krov, nego jednostavno žele da "se ona ukloni brzinom kojom je i postavljena".

– Novinare ni u jednom trenutku nismo zvali zbog toga što nemamo riješeno pitanje odvodnje, ili zbog toga što nam djeca u školu moraju ići cestom jer nemaju nogostup, ili zbog toga što u cijelom kvartu imamo oskudnu rasvjetu. Ali sada je zdravlje naše djece i rodbine ugroženo – složni su stanovnici Kožinskog prilaza. Upozoravaju nas da se u zakonima jasno govori da elektromagnetsko zračenje iz baznih stanica može negativno utjecati na ljudsko zdravlje i svatko tko ih želi uvjeriti u suprotno neka takvo što prvo sebi postavi ispred kuće.

– U ulici se gradi još nekoliko manjih zgrada u koje će se useliti ne znam koliko obitelji, kvadrat se prodaje po 2000 eura. Zamislite kolikom će broju ljudi onda zdravlje biti ugroženo? Uostalom, ako je bazna stanice "super", zašto su je onda zakamuflirali u nekakav "dimnjak"? – ističe Sandra, ponavljajući da nitko nema ništa osobno protiv čovjeka na čijoj je kući postavljena bazna stanica, niti ga zbog toga krive, ali jednostavno žele da se ona ukloni jer je cijeli kvart protiv toga.

Kad su shvatili što im je montirano 30 metara od stanova, krenuli su u borbu s institucijama. I kako to biva u Lijepoj našoj, "šaltali" su ih s jednog mjesta na drugo, a u tome su imali "pomoć" zakona RH, koji su u pogledu postavljanja baznih stanica potpuno nejasni, skloni različitom tumačenju, što otvara prostor nakaradnoj praksi. Najluđe je što za postavljanje bazne stanice ne treba građevinska dozvola ni suglasnost susjeda.

Bazne stanice, antenski prihvati, stupovi, odašiljači, repetitori ili nešto šesto u Zadru "niču" brže nego gljive poslije kiše. Šire se poput epidemije gripe koja je prvotno zahvatila Ulicu Augusta Šenoe na Vitrenjaku. Trenutno ih ima 80-ak na 60-ak lokacija.

Kako bismo doznali hoće li lokalne vlasti uvesti red u pogledu postavljanja baznih stanica, Županiji i Gradu uputili smo set pitanja. Pitali smo ih što namjeravaju poduzeti u vezi s regulatornim mjerama za ugradnju baznih stanica i antenskih stupova koji se u gradu i okolici podižu u blizini objekata povećane osjetljivosti, kao što su škole i vrtići. Hoće li uvesti konkretne uvjete za podizanje baznih stanica, a da oni nisu, kao sada, isključivo vezani uz njihovu estetiku u odnosu na okoliš?

Odgovor smo dobili od pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije Olivija Meštrovića, a odgovor iz Grada nismo dobili do zaključenja teksta.

Pročelnik Meštrović ističe da je kod legalnog postavljanja baznih stanica operater dužan postupati prema Zakonu o gradnji, odnosno prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima i Odredbi za provođenje Prostornog plana Zadarske županije.

– Uzimajući u obzir neprimjerenost i brojnost postavljenih baznih stanica na području županije, kao jedan od ciljeva izrade i donošenja osmih izmjena i dopuna PP Zadarske županije utvrdili smo i reviziju uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture, kojima se planira ostvarenje ciljeva zaštite ljudskog zdravlja u najvećoj mogućoj mjeri – kaže Meštrović, dodajući kako Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije i njegov odjel provode potrebne pripreme za pokretanje postupka izrade strateške procjene učinka uvedenih izmjena.

– Očekujemo da će postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna plana trajati ukupno 10-11 mjeseci, te vjerujem da će se tim izmjenama i dopunama urediti prostornoplanski uvjeti (legalnog) postavljanja baznih stanica na području županije, koje trebaju osigurati dodatne mjere zaštite življenja stanovnika. Udaljenost baznih stanica od pojedinih društvenih centara velike gustoće stanovništva jedna je od mjera koje će biti predložene u budućim izmjenama plana, navodi Meštrović, dodajući da će se kroz izmjene plana ocijeniti i druge moguće mjere zaštite koje će struka, ali i šira javnost predlagati.

– Dobrodošla je svaka primjedba, prijedlog i sugestija u postupku izrade i donošenja izmjena i dopuna PP Zadarske županije vezana uz uvjete planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture, ali i svih drugih ciljeva – zaključio je pročelnik Meštrović.



Zašto sam je postavio, moja je stvar. Susjedi? Nek se bune!

Razgovarali smo s Nokom Kajtazijem, vlasnikom kuće na čijem je krovu postavljena bazna stanica. Na naše pitanje zašto je postavio odašiljač na krov kuće, odgovorio je da njegova nije jedina i da "se bazne stanice nalaze i u blizini", aludirajući na onu "skrivenu" u zvoniku crkve sv. Josipa.

– Ništa nisam stavio na kuću dok nisam vidio papire. Kad bi to bilo toliko štetno, onda bi Ministarstvo reklo da ih se ne može postavljati – rekao nam je Kajtazi.

Bojite li se za svoje zdravlje?

– Ne bojim se, Ministarstvo je reklo da to nije toliko štetno, ali ništa još nije potpisano.

Kako mislite nije potpisano, a već je na kući? O čemu ovisi hoćete li potpisati papire ili ne?

– To su moji problemi!

Koliko iznosi mjesečna naknada od teleoperatera?

– Milijun kuna! – podrugljivo nam je kazao Kajtazi, izbjegavajući odgovor i nakon ponovljenog upita.

Na koliko godina vam se nudi ugovor?

– To nije bitno.

Stanarima vaše ulice nije drago što ste postavili baznu stanicu na krov kuće.

– Nek se bune! Ako treba da se makne, nek se makne bazna stanica. Nek oni vide s teleoperaterima pa nek se onda s njima svađaju – zaključio je Kajtazi.