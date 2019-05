Čak 38 ploča na kultnoj instalaciji Pozdrav suncu na zadarskoj Rivi, 25-godišnji Zadranin T.K. razbio je samo dan nakon što je izašao iz zatvora.

Pritvor od 13 dana iz kojeg je izašao u srijedu određen mu je, kako doznajemo zbog prekršajnog nasilja u obitelji 16. svibnja. Zadraninu je nakon incidenta i privođenja u četvrtak pružena liječnička pomoć, te je zadržan na liječenju na Odjelu psihijatrije zadarske Opće bolnice.

U policiji već ima "podeblji" dosje. Osim nasilja u obitelji, dosad je prijavljivan i za narušavanje javnog reda i mira, omalovažavanje policijskih službenika, krađa, provala. Počinio je i kaznena djela vezana uz droge, ali i oštećenja tuđe stvari.

Iz PU zadarske su kazali kako se nad 25-godišnjakom treba, nakon završetka liječenja, provesti kriminalističko istraživanje, nakon čega će se uz kaznenu prijavu “za oštećenje tuđe stvari” privesti pritvorskom nadzorniku, a potom i na ispitivanje kod državnog odvjetnika i suca nadležnog suda. Prijeti mu zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.

Niti 24 sata od vandalskog čina, na Pozdravu suncu započela je zamjena šest najoštećenijih ploča.

- Prema prvim saznanjima utvrđeno je da nema štete na električnim instalacijama koje su netom ugrađene i čija je ugradba koštala četiri milijuna kuna. Šest najoštećenijih ploča je u petak ujutro zamijenjeno onima kojima smo imali na lageru. Ostatak ploča je pretrpio manja oštećenja, stoga ćemo njih reparirati. U petak navečer planiramo pustiti napon u instalaciju, no on će i dalje ostati ograđen jer ne smijemo dozvoliti da se itko od posjetitelja ozlijedi na krhotine stakla, govori Robertino Dujela, pročelnik gradskog odjela za komunalne djelatnosti i dodaje kako će u ponedjeljak analizirati mogućnost da maknu ograde i posjetitelje ipak puste na Pozdrav suncu, no ipak će o svemu više znati u ponedjeljak.

Zadranin je u svom vandalskom činu razbio 38 ploča od kojih svaka stoji 14 tisuća kuna bez PDV-a, a koliko će stajati reparacija ostalih 32 ploče još uvijek nije poznato.

- Cijena od 14 tisuća kuna bez PDV-a za jednu ploču postignuta je preko licitacije odnosno javne nabave, a koliko će doći reparacija saznat ćemo u sljedećim danima, ističe pročelnik Dujela. Iz grada i dalje vjeruju kako će se unutar mjesec dana popraviti sva oštećenja nastala od udaraca metalnim slivnikom za vodu 25-godišnjeg T.K.