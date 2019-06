Ivan Basa (35): Daruvarac mi je rekao "što je jazavče" i prolio me pićem, a ja sam izvukao nož. On i prijatelj od 130 kila gnječili su me ispred Zare!

"Što je jazavče?" - rekao mi je Daruvarac iz bijelog mercedesa "ATM" njemačkih tablica prije nego što je počeo incident koji je kulminirao ispred trgovine "Zara" u Trgovačkom centru Supernova - ispričao je 35-godišnji Zadranin Ivan Basa opovrgavajući u večernjim satima navode da je on prvi u srijedu poslijepodne nožem napao i udario 32-godišnjeg Darka Kovačevića Daruvarca u fizičkom obračunu zbog kojeg je intervenirala policija i sve ih uhitila.

Sukob je, kaže, počeo na parkiralištu ispred Trgovačkog centra gdje je on najprije ugledao odličan bijeli mercedes, a onda u njemu i Daruvarca koji je bio na mjestu suvozača.

- Prišao sam da vidim je li to on, a nakon što me vidio i nazvao jazavcem, odvratio sam mu što je p... nakon čega me zalio pićem iz limenke po licu. Situacija je bila prijeteća, pa sam uzeo dva kamena, a i izvadio sam nožić, legalni, dug četiri prsta, malo nazubljen. Htio sam ih prestrašiti, no on i prijatelj su me stali gađati kamenjem, pa sam pobjegao u Supernovu. Krenuli su za mnom, a ja sam se sapleo i pao - rekao je 35-godišnjak koji se, kaže s Daruvarcem nije nikada osobno upoznao, ali ga je prethodno javno prozivao jer je bliski prijatelj s obitelji 18-godišnje Zadranke zbog čijeg je premlaćivanja Kovačević nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora.

"Kada sam pao Daruvarac me udario više puta nogom u glavu. Krenuo mi je uzeti nož i tako se sam porezao. Ovaj drugi koji je bio s njim ima 130 kilograma, on me gnječio i davio. Nisam mogao disati, Da nije bilo drugih ljudi izgubio bih svijest. U jednom sam mu trenutku čak rekao da me okrene na bok da mogu uhvatiti zraka, no nije me htio pustiti.

Situacija je postala kritična, no već se dosta ljudi bilo okupilo i počelo zvati policiju, pa je to krenuo učiniti i Daruvarac, ali nije znao koji broj treba okrenuti. Rekao sam mu pritisni "112", pa je tako i učinio. Pomogao sam mu u tome, tako da shvati kakav je – ispričao je Ivan Basa koji je nakon incidenta priveden zajedno s Kovačevićem i Igorom Babićem u zadarsku policiju.

Prije toga je zbog jakih bolova u glavi zatražio i liječničku pomoć u zadarskoj Općoj bolnici gdje je prevezen i Daruvarac koji je u obračunu porezao šaku.

"Zna on tko sam ja, zato me i napao. On je pretukao tu jadnu curu, a ja sam stao u njezinu obranu. Prozivao sam ga i na društvenim mrežama. Mislim da je odavno trebao biti u zatvoru, no očito je da u ovoj državi ništa ne funkcionira kako treba. Postalo je neizdrživo, a pitanje je što će se sve zbog ove situacije još dogoditi. Postalo je opasno" - tvrdi Basa.

Dodao je kako stoji iza svega što se dogodilo, ali da ne vjeruje da će Kovačević za to snositi i posljedice.

- Njemu je odmah došao odvjetnik i sve je brzo sredio. Ja još čekam u bolnici na Hitnom prijemu da mi izvade krv, a i nisu baš bili ugodni prema meni. On je bolje prošao. Vidjet ćemo što će na kraju biti - rekao je nakon što je odlučio javno reagirati zbog kontradiktornih medijskih napisa.