Vruće je u Ninu. Ne zbog ljetne omarine i visokih temperatura, već zbog smjene Tonća Vukovića, ravnatelja osnovne škole Petra Zoranića. Sve do prošlog petka Vuković je bio ravnatelj s najdužim stažem u Zadarskoj županiji, punih 25 godina, a onda ga je Školski odbor, godinu dana prije mirovine, odlučio smijeniti.

Preciznije bi bilo reći pokušao smijeniti, jer sjednica je prekinuta u trenutku kad je sedam članova ŠO trebalo glasovati o povjerenju ravnatelju, ali nisu imali ovjerene glasačke listiće. Odnosno, kad je u zbornicu upao dio nastavnika i zaposlenika škole revoltirani pokušajem smjene omiljenog ravnatelja, ovisno kojoj ćete od sukobljenih strana pokloniti povjerenje.

"Prava istina" zabilježena je na zvučnoj snimci prekinute sjednice koju prije pisanja ovoga teksta nismo stigli poslušati. Smatrali smo da nije ni važno tko je kriv za prekid sjednice, jer ma što tome bio razlog, stajališta jedne i druge strane, za i protiv ravnatelja, neće se promijeniti.

Školski odbor podijelio se na dva zaraćena tabora. U jednom su predsjednica Linda Maraš i članovi Borjan Andrija Peša, Emila Čvrljević i Danijela Jureško. Svi osim Linde Maraš u školski odbor imenovani su od strane osnivača, Zadarske županije, dakle politike, a Maraš je predstavnica Vijeća roditelja. Na drugoj strani su predstavnici škole, Neven Vučković (Učiteljsko vijeće), Matija Šalov i Vesna Pešušić (Vijeće zaposlenika). Situacija je dakle četiri naprema tri u korist onih koji žele Vukovićevu smjenu, a tako će sigurno ostati do nastavka prekinute sjednice koja bi se trebala održati narednih dana.

No kako je Vuković, čovjek bez stranačke iskaznice, postao najdugovječniji ravnatelj neke osnovne škole u Zadarskoj županiji (od 1994. do danas) i zašto je sad odjednom postao persona non grata? Obrazloženja je opet mnogo, i za i protiv.

Povijest bolesti seže desetak i više godina unatrag kada je, kako nam je rekao ravnatelj Vuković, počeo dobivati prve prijetnje da će biti smijenjen jer nije u HDZ-u, a iste su prijetnje ostale aktualne do danas. Pokazalo se međutim da Vuković ima devet života jer je kod svakog novog izbora uspio dobiti većinu glasova školskog odbora. U zadnja dva mandata čak i glasove članova odbora imenovanih od strane politike, kada, prema riječima Linde Maraš, nije dobio podršku predstavnika Vijeća roditelja. Vuković tvrdi da se to dogodilo samo zadnji put, kad su roditelji, navodno pod pritiskom gradonačelnika Nina Emila Ćurka (HDZ), glasali za njegovog protukandidata.

Podrška Vukoviću počelo se naglo topiti u travnju 2018. godine kada u ŠO, na prijedlog Grada Nina, ulaze tri nova člana: Peša, zaposlenik gradske uprave, Čvrljević, predsjednica mladeži HDZ-a u Ninu, i Berislava Jureško, ali kako nije imala adekvatnu stručnu spremu, ubrzo je zamjenjuje njena sestra, Danijela Jureško. Njima se pridružuje otprije izabrana predstavnica Vijeća roditelja Linda Maraš, također zaposlenica gradske uprave.

"I to je početak "rata" u ŠO. Predstavnica Vijeća roditelja otvoreno se stavila na stranu vanjskih članova jer je i sama zaposlenica Grada Nina. Sve o čemu se trebalo raspravljati na sjednicama, njih četvero bi dogovorili već prije, na sjednicama su samo provodili ono što su prethodno odlučili jer ionako imaju većinu" opisala je Vesna Pešušić, bivša predsjednica ŠO, u pismu upućenom Prosvjetnoj inspekciji u Splitu, nakon što je smijenjena 9. travnja ove godine, a na njeno mjesto imenovana Linda Maraš.

Paralelno sa smjenom Pešušić kreću i akcije usmjerene prema smjeni ravnatelja Vukovića, a kulminacija se događa nekoliko dana prije zadnje sjednice, kada četvero nezadovoljnih članova ŠO traži pisano očitovanje ravnatelja na "niz nepravilnosti" počinjenih u zadnjih godinu dana rada zbog čega su oni stekli "opravdane sumnje da svojim radom postupa protivno općim aktima Škole te odlukama Školskog odbora". Kao neke od primjera "nezakonitog rada" naveli su zapošljavanje djelatnika bez suglasnosti ŠO, dostavljanje Financijskog plana osnivaču bez prethodne suglasnosti ŠO, pokušaj smjene članova ŠO, naređivanje predsjednici ŠO da pojedine članove ne zove na sjednice ŠO, nesuradnja s osnivačem te tijelima državne uprave i drugim ustanovama.

Povrh toga, zamjeraju mu da nije ništa poduzeo da školsku dvoranu, uništenu i neuvjetnu za održavanje redovite nastave, popravi, čime nije spriječio nastanak materijalne štete, ugrozivši sigurnost učenika, nastavnika i drugih korisnika. Nadalje, odgovoran je za loše stanje sanitarnih čvorova škole, koje su bez osnovnih sredstava za održavanje osobne higijene (wc papir, sapun i sl.), te za zapušten i obrastao školski okoliš.

Ravnatelj Vuković je autorima pisma poslao pisani odgovor, podijeljen u 11 točaka, u kojima glatko odbija sve prigovore na svoj rad i smatra ih običnim objedama bez dokaza i argumenata. Ističe da su problemi sa školskom dvoranom nastupili praktički odmah nakon useljenja (2008.) te ih izvođač nikad nije sanirao. Škola za to nema novaca, a osnivač koji je o svemu tome upoznat, obećao mu je da će to popraviti "prvom prilikom kad bude sredstava". Podsjeća da su nedostaci u sanitarnim čvorovima otklonjeni, što je konstatirala i sanitarna inspekcija, te se pita tko će platiti kazne koju će škola dobiti zbog ne donošenja Pravilnika o zapošljavanju kojeg ŠO nije dva puta želio donijeti. "Na vaše objede koje navodite bez ikakvih vjerodostojnih dokaza i dopisa kojeg smatrate službenim pokrenut ću pravnu proceduru" obavještava ih na kraju.

Bivša predsjednica ŠO Pešušić u svom pismu inspekciji još naglašava da je školska dvorana do prošle godine bila u vlasništvu Grada Nina i nikad nije dobila uporabnu dozvolu, a ravnatelj je zabranio njenu uporabu jer je opasna za izvođenje nastave.

Ravnatelj Vuković nije htio davati izjave za novine sve dok se ne održi nastavak započete sjednice, iako nam je rekao da je angažirao odvjetnika koji će se baviti sudskim tužbama zbog pretrpljenih uvreda na svoj račun od strane nekih članova ŠO. Tim će se tužbama pridružiti i Željana Popić, nastavnica u područnoj školi u Vrsima i predstavnica sindikata učitelja, u cilju zaštite kolega koji se smatraju oklevetanima, jer su ih pojedini članovi ŠO pred svima nazvali lijenčinama i neradnicima, a ravnatelja optužili da prima mito.

Zato smo se uputili u Nin kod predsjednice ŠO Linde Maraš, koja već 25 godina radi u gradskoj upravi kao savjetnica za službeničke odnose i kadrovske poslove. Odmah na početku razgovora naglašava da nema nikakve veze s politikom i da ne izvršava ničije zadatke, za što su je na prekinutoj sjednici optužili pobornici ravnatelja Vukovića.

- Nikakva politika me nije na ovo natjerala, već želja da pomognem školi jer sam i sam majka dvoje djece, od kojih je jedno s posebnim potrebama – otvorena je Magaš. Pitamo je li točno da je sjednica prekinuta u trenutku kad je shvatila da glasački listići za članove ŠO nisu bili ovjereni pečatom, odnosno da nisu bili pravovaljani. Dva takva listića članovi odbora Matija Šalov i Vesna Pešušić su pred svima rasparali, a Neven Vučković svoj nije htio ni uzeti.

- O vjerodostojnosti listića trebao je raspravljati ŠO, ali nije stigao zbog upada nastavnika i drugih zaposlenika škole na sjednicu. Neki članovi ŠO su im otvorili vrata i oni su ušli. Nastala je takva halabuka, da se sjednica nije mogla održati i ja sam je prekinula. Uglavnom, nismo uspjeli donijeti odluku oko ravnateljeve smjene – kaže Maraš koja će, prema naputku Ministarstva obrazovanja, uskoro sazvati nastavak sjednice.

Dodala je da imaju kandidata za vršitelja dužnosti ravnatelja, i da dolazi iz redova škole, ali nam nije htjela otkriti o kome se radi. Smatra da je ravnatelj Vuković počinio niz nezakonitosti u svom radu, iako niti jedan inspekcijski nadzor, kojem je više puta bio prijavljen, to nije pokazao. Najviše mu zamjera što inzistira na zapošljavanju iste osobe u područnim školama u Vrsima i Ninskim Stanovima, iako za to nije dobio suglasnost ŠO. Na natječaju u Ninskim Stanovima bilo je 27 kandidata, a u Vrsima 19, ali je on uvijek dao prednost istoj osobi, kaže Magaš priznajući da se radi o nastavnici koja je godinama u tim školama radila na zamjenama.

Dodatno mu zamjera, kao i roditelji djece područne škole u Zatonu, što im je u ovoj školskoj godini izmijenio šest učiteljica razredne nastave. Ravnatelj joj je na to ponudio pismeno objašnjenje: nakon što je stalna nastavnica nažalost preminula, a njena zamjena ubrzo otišla na porodiljni, uskočila je jedna kolegica na svega tri dana. Potom su se na istom radnom mjestu, svaka dva mjeseca, jedna za drugom mijenjale tri nastavnice. Zapošljavanje na rok od 60 dana zakon mu dozvoljava, a kako njegov prijedlog o zapošljavanju stalnog nastavnika nije dva puta uvršten na dnevni red sjednice ŠO, ništa drugo nije ni mogao poduzeti...

Ovo vrćenje u krug međusobnih optužbi svoj će epilog vjerojatno dobiti u nastavku prekinute sjednice, ali teško da će na tome stati i priča o smjeni ravnatelja OŠ Petra Zoranića u Ninu.



Gradonačelnik Ćurko: U 14 godina ravnatelj je samo jednom bio kod mene, i to na naš poziv!

- Ne znam o kakvom rivalitetu govorite. Ja sam ovdje 14, a gospodin Vuković 25 godina. U tom razdoblju kod mene je bio samo jedan put, i to na naš poziv. Mislim da to sve govori kakav je ravnatelj, komentira Emil Ćurko, gradonačelnik Nina i prvi čovjek tamošnjeg HDZ-a, čije se ime i utjecaj provlači u cijelom tekstu i podtekstu smjene ravnatelja, kao čovjeka koji "vuče sve konce".

- Da je bilo po mome, ja bih ga mijenjao nakon dvije godine. Ali ja ga nikad nisam ni smjenjivao, niti to tražio, niti ga sada smjenjujem. Koliko sam čuo, on je sada inscenirao prekid sjednice ŠO, a za to je iskoristio neke svoje kolege koji su upali na sjednicu. Sumnjam da su svi tamo došli dragovoljno. Okupio je oko sebe istomišljenike i pokušava zaustaviti volju ŠO. Mislim da je sve to scenarij, nemam pojma što oni insinuiraju o mom utjecaju – odgovara Ćurko i dodaje da, u vezi problemom školske dvorane, ravnatelj Vuković jedan jedini dopis nije uputio ni prema Gradu Ninu ni prema Zadarskoj županiji kao osnivaču.

- Sad se sve baca na politiku, a nitko ne želi prihvatiti realnost da je 90 posto roditelja nezadovoljno radom ravnatelja, aktivnostima škole i njenim izgledom. Sada je to nezadovoljstvo došlo do ŠO, a ravnatelj se štiti okupljajući oko sebe istomišljenike. Pitajte roditelje, neka vam oni kažu svoja iskustva i mišljnje o radu ravnatelja i škole. Problem je što u ovakvim situacijama nitko ne želi javno izreći svoje mišljenje, ni roditelji ni nastavnici, jer se ljudi boje, i meni je to jasno. A ja sam kao Ninjanin i kao gradonačelnik, od prvog dana htio da škola normalno funkcionira – kaže Ćurko.



Htjeli izmijeniti Pravilnik o zapošljavanju

"Ti 'vanjski' članovi od prve sjednice na kojoj su sudjelovali nakon imenovanja ne izvršavaju zadaću za koju su imenovani, a to je da sudjeluju u upravljanju školom, surađuju, predlažu, dogovaraju ili raspravljaju o problemima i kako ih riješiti. Oni se postavljaju kao inspektori i tu nema govora o nekim boljim, budućim rješenjima za dobrobit škole, djece i djelatnika. Pisali smo dopise Zadarskoj županiji, i ja kao predsjednica i ravnatelj, i tražili da poduzmu nešto, promjene članove s kojima se ne može uspostaviti normalni dijalog. Nisu baš pokazali dobru volju" piše Vesna Pešušić prosvjetnoj inspekciji i dodaje da su novi članovi ŠO htjeli izmjeniti Pravilnik o zapošljavanju predlažući članovima povjerenstva bodove za napredovanje te, među ostalim, da u radu povjerenstva sudjeluje roditelj umjesto ravnatelja!