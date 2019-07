Oženjeni otac (29) dvoje djece iz okolice Zadra, koji je prije četiri godine seksualno iskoristio svoju susjedu od 12 godina i devet mjeseci, ipak će morati ići u zatvor na godinu dana.

Pravomoćnu presudu donio je Županijski sud u Velikoj Gorici nakon što je prošle godine sutkinja Općinskog suda u Zadru Ivana Parać Krišto počinitelja tog gnjusnog zločina bila osudila na uvjetnu kaznu od jedne godine zatvora, s rokom kušnje od tri godine.

SKANDALOZNA PRESUDA ZADARSKOG OPĆINSKOG SUDA Oženjen otac (25) dvoje djece seksualno iskoristio djevojčicu od 12 godina, a sutkinja Ivana Parać Krišto dala mu uvjetnu kaznu!

Uvjetna presuda za seksualno iskorištavanje djevojčice skandalizirala je zadarsku javnost i pravosudne krugove. Po mišljenju pravnih stručnjaka počinitelj je zahvaljujući sutkinji Parać Krišto zapravo dobio "mjere upozorenja" a ne adekvatnu sankciju, budući da je za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, odnosno za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina, zapriječena zatvorska kazna od jedne do maksimalno deset godina zatvora.

- Ne mogu u potpunosti biti zadovoljan pravomoćnom presudom. Za mene je neprihvatljivo, ne samo kao odvjetnika, nego i čovjeka i građanina, da se za takva monstruozna djela izriču tako blage sankcije. Pogotovo što je ovo djelo bilo na granici silovanja. S obzirom na način i težinu dokazanog djela, počinitelj je trebao dobiti najmanje dvije godine – kazao nam je odvjetnik oštećenice Ive Brkić.

Njegovu žalbu na izrečenu visinu kazne sutkinje Parać Krišto viši sud je odbio kao nedopuštenu, ali je zato djelomično prihvatio žalbu zadarskog Općinskog državnog odvjetnika.

- Dobro je što je sud prihvatio žalbu kolega iz odvjetništva i izmijenio sankciju, odnosno preinačio je iz uvjetnu u bezuvjetnu kaznu zatvora. Stvarno zvuči nevjerojatno da netko za djelo spolnog iskorištavanja djevojčice mlađe od 15 godina može izreći uvjetnu kaznu. No sada je sankcija ipak postignuta i s tim mogu biti zadovoljan, ali ne i sa njenom visinom – dodao je Brkić.

Općinski državni odvjetnik u Zadru Ivica Škara je na godišnjem odmoru, ali su nam iz odvjetništva prenijeli svoje nezadovoljstvo niskom sankcijom, koja je po njima trebala biti najmanje tri godine bezuvjetnog zatvora.

Slučaj o kojem je Slobodna Dalmacija pisala prošle godine dogodio se u srpnju 2015. godine u zaleđu Zadra, kada je počinitelj imao 25 godina, a djevojčica, koja se kao susjeda igrala u dvorištu s njegovom malodobnom djecom, je tek bila završila šesti razred osnovne škole.

Iako je poznavao, s njom je ostvario kontakt preko lažnog profila na Facebooku, a potom su se, na njegov prijedlog, počeli i družiti. Kasno navečer, kad bi mu završio posao, djevojčica bi se iskrala kroz prozor roditeljske kuće i odjurila na dogovoreno mjesto. On bi je tamo pokupio svojim automobilom i odvezao na neko usamljeno mjesto gdje su razgovarali.

Jedne takve noći, oko tri sata iza ponoći, zamolio je djevojčicu da mu izmasira leđa. Ona je to napravila, a on je povukao k sebi, zadigao haljinu i započeo spolni odnos. Potom ju je odvezao kući i putem joj rekao da o tome što se između njih dogodilo nitko ne smije ništa znati.

Djevojčica nakon te večeri nije mogla više normalno spavati, imala je noćne more, nekoliko puta joj je bilo slabo. Njezine probleme primijetili su roditelji, no ona im ništa nije htjela reći. Kad su joj pregledali mobitel shvatili da im kćerka već neko vrijeme razmjenjuje poruke s njima nepoznatom osobom. Tada im je sve ispričala. Šokirani roditelji prijavili su susjeda policiji, a on je nakon tri tjedna istražnog zatvora pušten da se brani sa slobode, uz optužbu za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Djevojčica nažalost još uvijek osjeća posljedice traumatičnog događaja koji joj je promijenio život. Ubrzo se doznalo što se dogodilo pa je, u maloj sredini gdje je živjela s roditeljima, postala predmet ogovaranja. Morala je promijeniti školu i tražiti psihijatrijsko-psihološku pomoć koju još uvijek dobiva.