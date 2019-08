Samo tri dana nakon teške prometne nesreće u kojoj je poginulo 50-godišnji muškarac, na križanju cesta D27 i D59 kod Industrijske zone u Stankovcima, stotinjak je mještana zajedno sa svojim načelnikom Željkom Baradićem točno u 10 sati zaustavilo promet na spornom raskrižju. Mirnim su okupljanjem u bijelim majicama s natpisom "ruski rulet" i slikom raskrižja, željeli poslati upozorenje vlastima na crnu točku, u kojoj je, u posljednjih 14 godina, bilo čak 50 nesreća u kojima je četvero ljudi poginulo, dok je njih 53-je teže ili lakše ozlijeđeno.



- Nikad nećemo zaboraviti zapaljeni auto mladih studenata iz Sinja koji su krenuli na fakultet u Zagreb, na koji nikad nisu stigli. Moji sumještani i ljudi iz okolnih sela izbjegavaju ovo raskrižje, a većina ih radi baš tu, u ovoj industrijskoj zoni, i jednostavnije im je preko ovih cesta doći na posao, no boje se te ih izbjegavaju. Svi mi koji ovdje živimo izrazito smo oprezni kad se ovuda vozimo, i vjerujte mi, čak stanemo kad i ne trebamo jer dobro znamo kako ljudi koji se spuštaju s autoceste jednostavno zaborave da više ovdje nemaju prednost. Da mi nismo toliko oprezni, statistike bi bile još crnije – naglasio je načelnik Stankovaca Baradić, ispričavši usput događaj od prije nekoliko mjeseci kada je jedan njegov mještanin odlučio pratiti automobil koji je tako neoprezno projurio preko križanja ni ne gledajući znakove.



- Kad ga je taj mještanin konačno sustigao, stao je ispred njega, nagovorio ga da se zajedno vrate do spornog križanja, gdje mu je objasnio što je napravio. Tom je čovjeku pozlilo kad je shvatio što se sve moglo dogoditi. Rekao je kako mu to nažalost nije prvi put da projurio preko 100 km/h ovim križanjem, već sigurno deseti. Priznao je da jednostavno nije znao da on ovdje mora stati. Zato vam govorim, svih vas upozoravam, da je ovo prometno rješenje jedno od gorih u Hrvatskoj – istaknuo je načelnik, dodavši da je u srijedu dobio od Hrvatskih autocesta podatak o broju vozila koji je izašao na čvoru Pirovac, samo u srpnju ove godine.



Riječ je o čak 106 tisuća vozila, kojih je, kako tvrdi Baradić, sigurno 99 posto prošlo preko spornog križanja.



- Nama je koji ovdje živimo dosta gledati mrtve ljude na cesti, hitne i vatrogasce kako izvlače polomljena tijela. Zato, imamo dva zahtjeva. Prvi je da se u što kraćem mogućem roku krene sa sanacijom ovog raskrižja. Znam da neće strojevi sutra biti tu, ali zato imamo drugi zahtjev. Dok je sve to ne krene, želimo vibracijske trake na svim prilazima ovom raskrižju, da tim načinom pokušamo sve ljude upozoriti da dolaze na opasno križanje i da se skoncentriraju na znakove koje često tako lako previde – rekao je jasno načelnik Baradić obraćajući se pomoćniku ministra mora, prometa i infrastrukture Josipu Bilaveru, koji je došao poslušati ljutite i zabrinute mještane Stankovaca i okolnih sela.



- Želim izraziti žaljenje zbog svih nesreća koje su se dogodile na ovom crnom raskrižju. Sve nas je pogodila vijest i o posljednjoj nesreći u kojoj je još jedna osoba izgubila život. Došao sam ovdje kako bi poslušao mještane Stankovaca, ali kako bi im prije svega dao potporu pri ovom mirnom okupljanju. Mi smo u Ministarstvu svjesni ovog problema, kao i ostalih. Naime, detektirali smo već 23 crne točke diljem hrvatskih cesta, za čije smo sanacije izdvojili 70 milijuna kuna – rekao je Bilaver obraćajući se okupljenima. Dodao je kako je za radove na ovom raskrižju predviđeno tri milijuna kuna.

- Trenutno smo u fazi raspisanog natječaja za izradu projektne dokumentacije te se nadam da ćemo vrlo brzo naći projektanta i zatim izvođače radova. Ja vjerujem da ćemo se iduće godine ovdje okupiti svi zajedno na otvaranju novog, sigurnijeg prometnog rješenja – obećao je pomoćnik ministra Bilaver dodavši kako će se već idući tjedan postaviti vibracijske trake i treptajuća signalizacija.



Neslužbeno doznajemo da će Stankovci na to mjestu dobiti kružni tok.

Sarađen: Novo rješenje trebamo – sutra!

- Ja sam osobno u tri, četiri navrata imao susrete s vozačima koji jednostavno imaju "blackout" na ovom raskrižju. Čak sam i intervenirao nekoliko puta i imao prilike pitati te vozače zašto nisu stali, odnosno usporili pred raskrižjem i nikad nisam dobio odgovor. Uvijek je mi kažu isto: nisam vidio znakove, nisam znao ili nisam imao osjećaj da dolazim pred raskrižje gdje nemam prednost – opisao nam je susrete s vozačima na spornom raskrižju ispod svoje tvrtke, poduzetnik Marko Sarađen. Istaknuo je da je više incidenata nego nesreća, no, tvrdi, po pitanju ovog raskrižja stvari su se trebale promijeniti već jučer.



- Sam proces izgradnje rotora, odnosno natječajne dokumentacije i samo projektiranje trajat će jako dugo. Ako se sve to završi u godini dana to će biti fantastično, no iskreno bojim se. Treba već danas, sutra, napraviti nešto da se ljudi upozore kako bi se što više smanjila mogućnost nesreće – zaključio je Sarađen.