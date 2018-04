- Sram te bilo, smeće jedno! Đubre pokvareno! Pustite me, razvalit ću mu glavu! – urlao je vijećnik Akcije mladih (AM) Ante Rubeša na hadezeovca Nikicu Čalušića i fizički nasrnuo na njega. Rubešini kolege su na sjednici Županijske skupštine u četvrtak jedva svladali razjarenog vijećnika Akcije mladih, koji je nogama udarao u sjedalice, šakama lupao po vratima i bezuspješno pokušavao udariti Čalušića.

Sve je počelo na prvoj točki dnevnog reda, gdje se nisu očekivale nikakve svađe vladajućih i oporbe, jer se izglasavala odluka o dodjeli nagrade za životno djelo zadarskom uglednom liječniku Martinu Mikecinu, te posthumno pjevaču Tomislavu Ivčiću.

Ante Rubeša, koji je član Odbora za dodjelu javnih priznanja, izašao je za govornicu i kazao da nije ni došao na sjednicu Odbora gdje se odlučivalo o dobitnicima nagrada, jer se „ionako tim izborima trguje.“

- Način odabira je duboko kontaminiran. Prijedlog za nagradu Tomislavu Ivčiću, posthumno, našem velikom pjevaču, je došla od Kluba studenata, pretpostavljam da je to Klub zadarskih studenata u Zagrebu, koji su zapravo poligon mladih hadezeovaca i njih se vrbuje da postanu članovi te zločinačke organizacije – tek je krenuo govoriti Rubeša, no vijećnik HDZ-a Nikica Čalušić na to mu je sa mjesta dobacio: „Ćaća ti je zločinac!“

Reakciju Rubeše nitko nije mogao predvidjeti. Zaurlao je „J…m ti mater, šupčino!“ i zaletio se prema Čalušiću, te su ga Marko Pupić Bakrač (AM) i nekolicina ostalih vijećnika jedva fizički pridržavali da na Čalušića ne nasrne i fizički. Naguravanje i deranje u vijećnici nije jenjavalo, pa je predsjednik Županijske skupštine Željko Lončar (HDZ) opomenuo Rubešu, na što se Rubeša okrenuo prema njemu i zavikao: „Hoćeš li da i tebi to isto izgovorim?“

Kolege su ga izveli iz vijećnice, no eruptiralo je malo kasnije, na prvoj stanci od 15 minuta, koju je Rubeša jedva dočekao i uslijedile su scene kakve se nikada nisu vidjele u skupštini Zadarske županije.

- Moj otac je cijeli svoj život pošteno i marljivo radio, a ti ćeš mu govoriti da je lopov i zločinac! – dočekao je Rubeša vijećnika Čalušića na stanci, uslijedila su verbalna vrijeđanja, poruke Čalušiću da je smeće i govno, dok je Čalušić uporno pitao Rubešu zašto misli da su svi hadezeovci lopovi.

- Ja ti se nisam dirao u obitelj – vikao je Rubeša, te potpuno izgubio živce, ponovno nasrnuo na Čalušića, ponovno su ga kolege jedva fizički držali, Rubeša je udarao nogama i rukama u vrata i u stolice, u sva na koja je naišao putem kojim su ga kolege konačno izvele iz zgrade Županije.