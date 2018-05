Bio je to pravi big game fishing u bibinjskom portu, Jazu, a rezulat je trofejan - tuna kapitalac od 2,2 metara i preko 230 kilograma!

Istina, nije se lovilo na kulfu, nego u plitkom portu, na nekih metar dubine. Ribar Ante Sikirić prolazio je rivom oko 16 sati kad je u plićaku vidio grdosiju kako se koprca. Odmah je otrčao do kaića, uzeo osti i pokušao je usmrtiti. Ali nije išlo iz prve, osti su mu pukle...

U pomoć su mu priskočili prijatelji Frane Šimunić Gančo, Marin Šimunić i Ante Kunce pa su uz pomoć dvije batele ogromnu ribu ipak uspjeli dovesti do kraja. No borba na život i smrt tu se nastavila: u trenutku kada su je ribari s broda htjeli prenijeti na kopnio riba se otrgnula i pobjegla u more. Ali samo na kratko, jer je već bila izmorena i ranjena od uboda ostima...

Uslijedila je velika fešta na rivi, pola mjesta je došlo vidjeti divovsku tunu. Ribari su dio mesa podijeli, dio je završio na gradelama, a dio u pričama kako su u plićaku usred mjesta uspjeli uloviti bnevjerojatnu ribu...