U subotu oko 18:40 sati između Kukljice i Malog Ždrelca nasukala se jedrilica austrijskih registarskih oznaka kojoj je bio uključen autopilot .

Oko 19:05 sati u uvali Ždrelac, na otoku Pašmanu, pronađena je muška osoba za koju je utvrđeno da se radi o austrijskom državljaninu koji je pao u more. Okolnosti koje su dovele do njegovog pada u more policiji još nisu poznati.

Osoba je pronađena u pothlađenom stanju s lakim tjelesnim ozljedama te joj je pružena prva pomoć na licu mjesta.

Priopćenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture prenosimo u cijelosti:

Jučer predvečer, 19. svibnja u 18.44 sati službenici MRCC Rijeka zaprimili su posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC112 Zadar dojavu očevidca o pronalasku nasukane jedrilice kod mjesta Kukljica, otok Ugljan. Jedrilica je pronađena sa upaljenim pogonskim strojem i uključenim 'auto-pilot' sustavom i bez posade ispred mjesta Kukljica, otok Ugljan, o čemu je Središnjica obavijestila nadležnu Lučku kapetaniju Zadar te je pokrenuta koordinirana potražno – spasilačka akcija prema nestaloj posadi jedrilice.

Zbog skorog zalaska sunca u koordinaciji sa Obalnom stražom RH u pripravnost je stavljen i zrakoplov tipa 'Pilatus', dok je istovremeno putem Obalne radio postaje ORP Splitradio prema svim sudionicima u pomorskom prometu u području potrage emitirana poruka hitnosti (PAN-PAN), o moguće nestalim osobama u moru.

Nedugo nakon pokretanja SAR akcije, u 19.23 sati službenici MRCC Rijeka zaprimili su dojavu o pronalasku jedne žive osobe u moru ispred mjesta Ždrelac, o čemu je obaviještena LK Zadar, čiji službenici su preuzeli osobu, K.H.H. (rođen 1949. godine), državljanin Republike Austrije te ga predali djelatnicima Hitne medicinske pomoći Zadar, koji su utvdrili da spašeni Austrijanac osim iscrpljenosti i pothlađenosti nije zadobio nikakve druge ozljede, nakon čega su službenici zadarske Kapetanije u okviru očevida obavili razgovor sa spašenikom i utvrdili da njemu pripada prethodno pronađena napuštena jedrilica i da je, srećom, on bio jedina osoba na plovilu, slijedom čega je obustavljena daljnja potražno – spasilačka akcija, opozvano je uzlijetanje zrakoplova Obalne straže RH te je prekinuto daljnje emitiranje poruke hitnosti, a službenici LK Zadar provode daljnja postupanja u okviru očevida o uzrocima ove pomorske nesreće.