Nakon Nikole Tesle, nije bilo većeg genija u hrvatskom narodu! Dostojanstveno je pronio slavu Hrvatske širom svijeta i zato predlažem da se Luki Modriću oda posebna zahvalnost za sve što je učinio za Hrvatsku i zadarski kraj. Nitko nikada u povijesti za ovu zemlju nije učinio takvo što, rekao je nezavisni županijski vijećnik Drago Čulina podsjećajući na sve nagrade koje je ove godine osvojio nogometaš "Reala".

-Trebamo biti sretni što imamo takvog čovjeka, Svjetsko prvenstvo i dodjele priznanja Luki Modriću bili su sretan događaj za cijelu Hrvatsku, a posebno za zadarski kraj. Zato predlažem da mu odamo zahvalnost Skupštine i naroda kojemu pripada na svemu što je učinio, rekao je Čulina podsjećajući na blistavi Modrićev put od "malog pastirića do maestralnog govora" na dodjeli titule najboljeg nogometaša na svijetu.

Čulinin prijedlog je uvršten u dnevni red Županijske skupštine, a jedini je otpor pružio Marko Pupić Bakrač iz Akcije mladih po kojemu nisu sporni sportski rezultati i uspjesi Luke Modrića već nešto drugo.

- Modrić je priznao krivnju za utaju poreza na španjolskom sudu, a protiv njega se zbog krivokletstva vodi postupak i u Hrvatskoj. Kakvu poruku šaljemo javnosti, rekao je na početku Pupić Bakrač uvjeren da se time radi medvjeđa usluga Luki Modriću.

Odgovorio mu je Drago Čulina podsjećanjem da financijske poslove za slavne nogometaše odrađuju odvjetnici. Čulina je bio oduševljen načinom na koji je Modrić na više jezika održao govor zahvale pri proglašenju za najboljeg igrača svijeta, što nije usporedivo s "briselskim pipltrastmasaserima". Pupić Bakračev istup je proglasio za osmišljenu retoriku populizma.

-Čovjek je zaludio svu djecu svijeta, sada svi znaju tko je Luka Modrić, gdje je Hrvatska i gdje je Zadar, a ja Modrića ne želim dovoditi u bilo kakav kontekst kriminalne provenijencije, rekao je Čulina.

-Modrića kao sportaša obožavam i ja, on je najbolji sportaš Zadra u povijesti, njegove sportske rezultate uvažavam, kao i njegovo nogometno znanje i činjenicu da je pravi ambasodor, ali on je osuđen zbog utaje poreza. Kakvu to državu želimo? Vi ne želite normalnu, pravnu državu, u Njemačkoj ovo ne bi bilo moguće. Obožavam i ja i Luku i Hrvatsku, ali ne držim ruku na srcu pa poslije kradem. Njegove nogometno znanje ne osporavam, osporavam dodjelu zahvalnice osobi pod istragom, što jedno ozbiljno političko tijelo ne bi smjelo raditi, smatrao je Pupić Bakrač.

I ostao u teškoj manjini.

-Mi govorimo o sportu i za to mu zahvaljujemo, rekao je predsjednik Skupštine Željko Lončar, a Željko Šoša je otišao i dalje:

-Od akcije "Oluja" hrvatski narod nije bio tako sretan kao za vrijeme Svjetskog prvenstva. Kada je o promidžbi hrvatske države riječ, Modrić može stati uz bok dr. Franje Tuđmana, rekao je Šoša.

-Odajemo mu zahvalu za promociju Zadra i Hrvatske. Čak i kada bi bio osuđen, Modrić je tu promociju već obavio i to mu nitko ne može oduzeti, izjavio je Rudolf Dvorski.

Na koncu, vijećnici su prihvatili odluku kojom se izražava zahvalnost Luki Modriću za izniman doprinos u promociji Hrvatske i Zadra kroz vrhunska sportska dostignuća.

Župana, zamjenike, pročelnike i vijećnike – testirati na opojne droge!

Jasminka Adžić Sikirić je Županijskoj skupštini predložila – uvođenje testa na opijate!

-Trebalo bi obaviti testove na sve opijate i opojne droge za župana, njegove zamjenike, pročelnike i županijske vijećnike i to zato da se ne dogodi da odluke donose ljudi kojima je moć rasuđivanja slabija. Ozbiljno sam zabrinuta za zdravstveno stanje našeg župana koji donosi odluke protiv interesa Zadarske županije, rekla je Adžić Sikirić aludirajući na dodjelu koncesije za Gaženicu.

Ako bi svi testirani bili pozitivni, trebali bi odstupiti s dužnosti, a testiranje bi trebalo obaviti o trošku sredstava za vijećničke naknade.