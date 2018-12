Policijski službenici PP Benkovac dovršili su kriminalističko istraživanje vezano uz tragično propucavanje sedmogodišnjaka zračnom puškom, o čemu smo jučer izvještavali.

Obradom je utvrđeno da 49-godišnjak, otac dva sina u dobi od 13 i sedam godina koji su pronašli zračnu pušku u kući i s njom se igrali, nije oružje čuvao i pohranio sukladno zakonskim propisima, zbog čega je protiv njega podnesen optužni prijedlog iz Zakona o oružju, a oružje mu je oduzeto.

On je oružje ostavio u nezaključanoj ostavi u kući, nadohvat svoje djece, koja su ga koristila, te je tom prilikom došlo do ozljeđivanja 7-godišnjeg djeteta. Stariji brat je uzeo pušku, no u igri se spotaknuo, puška je opalila i pogodila sedmogodišnjaka u trbuh. Dijete se još uvijek nalazi u zadarskoj bolnici, gdje je operiran.

- O svim okolnostima ovog događaja će putem posebnog izvješća biti upoznato i nadležno državno odvjetništvo – priopćili su iz zadarske policije.