Za bombaški napad na sjedište zadarske policije improviziranom eksplozivnom napravom od 200 grama TNT-a u travnju, u ponedjeljak je na Silvestrovo na Općinskom sudu u Zadru 47-godišnji Siniša Glavić osuđen na dvije godine zatvora, dok je 56-godišnji Nino Grdović oslobođen optužbe da ga je na to poticao.

Iako su se obojica teretili za dva napada na zadarsku policiju od kojih je drugi bio u prosincu prošle godine ručnom bombom M75, sutkinja Mitra Meštrović presudila je da za tu optužbu nije bilo dovoljno dokaza, kao ni za to da je na napade Grdović poticao Glavića.

- To nije bio napad samo na MUP već i napad na državu. Indicije protiv Siniše Glavića su bile jake. Na mjestu bacanja ekplozivne naprave pronađen je njegov opušak, a na jakni tragovi iste vrste eksploziva. Iako je kod Grdovića pronađen sporogoreći štapin i kapisla, nema slijeda događaja koji bi upućivali na to da je on na bacanje bombe nagovorio Glavića – rekla je sutkinja Mitra Meštrović u obrazloženju presude.

Nakon izricanja presude Grdović je pušten na slobodu, dok je Glaviću produljen istražni zatvor još mjesec dana jer je osuđen na zatvorsku kaznu.

Grdović je presudom kažnjen samo zbog posjeda oružja na uvjetnu zatvorsku kaznu od 10 mjeseci s rokom kušnje od tri godine.

Trećeoptuženi Nikica Grdović osuđen je zbog posjeda oružja na uvjetnu kaznu od osam mjeseci s rokom kušnje od dvije godine.

Optužnicom zadarskog ODO-a teretili su se za kaznena djela protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, te kaznena djela protiv javnog reda nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari.

Prvookrivljenom Glaviću se stavljalo na teret da je 5. prosinca 2017. oko 00,40 sati u Zadru u dvorište policije bacio ručnu bombu M-75 koja je pala u neposrednu blizinu ulaza u prostorije pritvorske jedinice policijske postaje. To je, prema optužnici, učinio nakon što je toprethodno drugookrivljeni Nino Grdović to zatražio od njega, a zatim ga i nagovorio da baci bombu u dvorište policijske uprave. Uslijed eksplozije bombe popucala su stakla i oštećena je fasada zgrade, a do ozljeđivanja policijskih službenika nije došlo.

Glavić je zatim, prema optužnici, ponovno 16. travnja 2018. oko 2,30 sati, opet na nagovor 56-godišnjaka, u dvorište policijske uprave bacio eksplozivnu napravu koja se sastojala od 200 grama TNT-a s detonatorskom kapislom, pri čemu nije došlo do ozljeđivanja policijskih službenika.

Optužnicom se Glavić teretio i da je 3. srpnja 2018. u svojoj obiteljskoj kući neovlašteno posjedovao četiri ručne bombe, 376 komada streljiva, te tromblonski nastavak za automatsku pušku. Isti dan je i Grdović u svojoj obiteljskoj kući i u kući svog oca neovlašteno posjedovao dva sporogoruća štapina, dvije detonatorske kapisle, te 3,5 kilograma poljoprivrednog eksploziva. Tijekom suđenja Glavić i Grdović su negirali krivnju tvrdeći da im je sve namješteno.