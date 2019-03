Bivši nogometaš i kapetan NK Zadra, Jakov Surać (44) dobio je u petak uvjetnu zatvorsku kaznu od deset mjeseci s rokom kušnje od tri godine zbog premlaćivanja Hrvoja Bajla (33), vlasnika portala Zadar News 24. lipnja prošle godine na parkiralištu u Zadru.

Prema optužnici, Surać je u večernjim satima zaprijetio Bajlu da će mu, nastavi li pisati o njegovim prijateljima Zdravku Livakoviću, Božidaru Kalmeti i HDZ-u “odrubiti glavu”, te će završiti kao Pukanić. Potom ga je šakama udarao po glavi i tijelu, oborio na tlo i nastavio tući nogama, pri čemu je Bajlo zadobio prijelom desne nadlaktice, podljev oka, oguljotine leđa i krvne podljeve vlasišta.

Sutkinja Općinskog suda u Zadru Mitra Meštrović odredila mu je, međutim, uvjetnu kaznu istaknuvši kako je medicinskim vještačenjem u postupku utvrđeno da je većina ozlijeda koje je Bajlo te večeri zadobio bila lakše naravi.

- Jedna teška ozlijeda je nastala u trenutku kada ste se podupirali prilikom pada - rekla je sutkinja Bajlu obrazlažući presudu. Medicinski vještak je naime, analizom ozlijeda potvrdio dio Suraćeve obrane da je Bajlo u sukobu kojeg Surać nije negirao zadobio jednu tešku ozlijedu, odnosno, slomio ruku jer ga je htio snimiti mobitelom pa je bježeći unatrag zapeo i pao na ruku.

Izričući nepravomoćnu presudu sutkinja Meštrović upozorila je Suraća da ubuduće pripazi na ponašanje.

- Niste kažnjavani dosad i korektno ste se ponašali tijekom postupka. Rok kušnje je dosta velik. Pazite što radite i neće biti problema, rekla mu je u petak na Općinskom sudu u Zadru.

Ogorčen njezinom presudom Bajlo je najavio žalbu rekavši kako smatra da je njome novinarima stavljena meta na čelo.

- Presudom je jasno rečeno da se novinare može normalno prebijati i da se za to neće ići u zatvor. Presuda je smiješna i po meni skandalozna s obzirom da je utvrđeno da su nastale i teške tjelesne ozlijede - rekao je navodeći kako je očekivao zatvorsku kaznu od minimalno dvije godine.

- Čovjek me povrijedio, slomio mi ruku, razbio me i dan danas imam zbog toga probleme -istaknuo je.

Bivši kapetan NK Zadra demantirao je ponovno nakon presude njegove navode kazavši kako je Bajlo započeo sukob i njega napao prvi.

- Nikada nisam bio batinaš. Ozbiljan sam poslovni čovjek. On je prvi započeo sukob. Tražio je od mene novac da ne objavi neke stvari. Nikada nisam spominjao Pukanića niti ovo ostalo, rekao je nakon presude naglasivši “kako svi dobro u Zadru znaju tko je Bajlo i s čim se služi”.

- On je ovo lažirao i konstruirao. Sve je izmišljeno. Došao je i provocirao kao što to radi već pet godina. Nikada ništa nije pisao o meni. Ovo je bila čista namjera da iznudi novac kao što je to radio ispred nogometnog kluba kada sam postao predsjednik Nadzornog odbora. Za to da ne piše o tome što se dešavalo u klubu tražio je 20 tisuća kuna. Živim mirnim životom uspješan sam poduzetnik i mojih 600 utakmica u HNL-u ne može nitko izbrisati- rekao je Surać ispred zgrade suda nakon presude.

Njegov odvjetnik Andrej Korljan rekao je kako je vještačenjima u postupku utvrđen slabi intezitet sukoba što je odmah srušilo konstrukciju optužbe o namjeri nanošenja teške tjelesne ozlijede. Tužiteljstvo je Suraća teretilo da je oko 19,30 sati Bajlu, kojem je zamjerio sadržaj tekstova, uputio prijeteće riječi, a potom ga, u namjeri da ga teško tjelesno ozljedi, i udario šakom u glavu uslijed čega je ovaj pao na pod I slomio ruku.