U ovim trenucima gasi se veliki požar koji je u popodnevnim satima izbio na otoku Pagu kod mjesta Gorice. Kako nam je rekao zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Boris Jović, požar je pod kontrolom, gori visoka trava i trstika, a u prilog vatrogascima idu i vremenski uvjeti jer se vjetar smirio. Na terenu su trenutno vatrogasci javnih vatrogasnih postrojbi Pag i Zadar, a pomažu im kolege iz DVD-a Povljana i Kolan.

S terena smo dobili najnovije informacije:



- Gašenje je još u tijeku, ali svi su gospodarski objekti obranjeni s obzirom na to da im je vatra dosta blizu prijetila. Jedini je problem što nema pristupnih puteva za vozila jer je tlo vrlo vlažno odnosno natopljeno je. To je jedini razlog zašto ga sporo gasimo, ali ponavljam, sve je pod kontrolom – rekao nam je zapovjednik JVP Pag Branko Potočnjak te dodao kako vjeruje da će do večernjih sati požar kompletno ugasiti.

Uzrok požara još nije poznat te će njega, čim se ugasi, otkriti policija.