ZADAR – Dvorana "Krešimir Ćosić". Gledatelja: 7253. Zadar – Crvena zvezda 69 : 87 (15:19, 16:18, 17:35, 21:15).

Suci: Petek i Matej Špendl (Slovenija) i Milija Vojinović (Srbija).

ZADAR: Bašić, Žorić (7), Krajina (8), Dašić (2), Vuković (10), Brzoja (10), Špralja (3), Little (22), Božić (6), Planinić.

CRVENA ZVEZDA: Regland (15), Čović (3) Davidovac (6), Lazić (5), Faye (3), Baron (10), Dobrić (3), Ristić(2), Simanić (10), Rivers (10), Zirbes (9), Ojo (11).

Svoju prigodu za mogući spas od ispadanja iz lige, Zadrani su krenuli tražiti na krivoj adresi, odnosno, Crvena zvezda koja je europska dimenzija to nikako nije dobar izbor. Poraz na domaćem parketi i to uvjerljiv, realan ishod. Ali je to odraz igre kroz cijelu sezonu koja istina još nije okončana glede statusa, jer teorija o opstanku i dalje živi.

Svi koji su krenuli prema Višnjiku imali su samo jednu misao: "Može li Zadar iznenaditi najbolju momčad regionalne ABA lige?" Kako se krenulo u dvoboj, činilo se kako unatoč velikoj razlici u kvaliteti, u nekoj mjeri domaći ipak mogu držati Zvezdu u nekom rezultatskom tjesnacu. Istina, Beograđani su krenuli žešće, napose s vanjskih pozicija, Faye i Lazić za uvod ponudili su dvije trice. Uzvratio im je nakratko Vuković, onda se Little pokazao u prvom svijetlu zabio je dvije "trice", na isti način oglasio se i Čović. Ono što je otvaralo prostor za šut izvana kod gostiju, jest igra Oja koji je svojom visinom i stasom uvlačio Zadrane u reket. Preslik takve igre gosti su koristili i u drugoj dionici samo su se promijenile glavne uloge na poziciji za vanjski šut preuzeli Simanić i Baron, dok su im se Vuković i Little nastojali donekle parirati, međutim, kako su minute prolazile Zvezda je bila sve koncentriranija. Prevedeno, ubacili su tri brzine više , odnosno, nakon što je prvo poluvrijeme završio bez ubačaja Reglan je rekao: "Idem ih razbiti"! I bi tako! Jer je jedan od brojnih Amerikanaca u Zvezdinom "rosteru", doslovce pogađao iz svlačionice! , onda je Zirbes košem i dodatnim bacanjem svoje odveo na plus dvadeset! I to je bio znak da se na račun klupske uprave krene skandirati: "Uprava odlazi"! Istodobno, na parketu Zadar je izgledao sve bezglavije, dok je Zvezda igrala kao da im se radi o naslovu prvaku, uostalom u trećoj četvrtini su zabili skoro kao u dvije prethodne. Zar treba nešto dodati! Zapravo, time su ne samo iskazali i potvrdili svoju kvalitetu, nego i način kako se suparnika uništava! Jedini pravi pljesak zaradio je mladi Planinić kojem je Nazor punudio zadnjih pet minuta, dok je njegov kolega na klupu povukao Amerikance. Uprava je pak i dalje bila na meti navijača!

POZIVANJE NA MRŽNJU, BAKLJE I NERED!

Uz uobičajene neprimjerene pjesme koje pozivaju na mržnju, ali ih ne želim citirati, na tribini koju redovito posjećuje Tornado, planule su baklje. U istom trenutku dobili su povratnu informciju ostalih u dvoranai koji su ih izviždali samo tako. Jer ako pjevaš "Igraj Zadre volim te" i slično, onda je nejasno čemu nered zbog kojeg će klub ponovno platiti debelu novčanu kaznu.

SRETAN ROĐENDAN!

Sretan devedeseti rođendan gospodine prof. Melhiore Periniću, poželjeli su mu iz KK Zadar, te darovali zadarski dres, dok je publika dugotrajnim pljeskom čestitala dugogodišnjem navijaču Zadra.

IZJAVE TRENERA:

Milan Tomić, trener Crvene zvezde:

- U prvoj četvrtini nismo dobro ušli, naime, u napadu na pola terena nismo dobro čitali Zadar. U trećoj četvrtini, doigrali smo agresivnije u napadu s puno više tranzicije i tu smo na neki način rješili utakmicu. Znamo da smo prije ostvarili svoj cilj, ali do kraja moramo igati kao Crvena zvezda.

Ante Nazor, trener Zadra:

- Čestitke protivniku, oni su klasa ispred i to je realno, ali mogu reći da smo se potajno nadali da ekstra naporom dođemo u neku šansu. Koliko je god u prvoj četvrtini bilo bolje nego inače, ipak je vidljivo da i i tu nije bilo napora, ni obrane, skoka, a ni tranzicije. U trećoj četvrtini smo primili 35 poena, u poluvremenu 37, tu nas je protivnik matirao. Kad su ušli u kontrolu utakmice i otišli na plus deset mi smo već bili impresionirani njima. Šut nas nije služio kako smo se nadali, jer nije bilo tog napora koji bi nam donio lagane poene. Evo, nakon utakmice odmah putujemo u Osijek i moramo biti oprezni, čeka nas u nedjelju u 18 sati prvenstvena utakmica HT premijer lige, praktički bez odmora.

SEMAFOR

15:19 – Ozbiljan ulazak Zvezde, obilježile su dvije "trice", ali su im ubrzo uzvratili na isti način, Vuković, potom Little koji je zabio dvije. Razliku je donio Ojo!

35:47 – Opet su gosti krenuli dobrom vanjskim šutom, Simanić i Baron, ostalo je pod obručem odrađivao tko drugi nego Ojo , raspucao se i Davidovac, dok su Litlle i Vuković nudili više od drugih.

48:72 – Za svekoliki raspad pobrinuli su se Amerikanci , Regland , Feye i Rivers, nitko im nije mogao ništa. Kao ni Zirbesu!

69:87 -Bilo je to čisto odrađivanje posla s obje strane!