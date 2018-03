– Ovo nije normalno, u Zadru je počeja padat snig! Ja nikad u životu snig nisan vidija! Na mistima ga ima i priko dva centimetra! Ljudi u Zadru nemaju zimske gume, kruva u dućanima nema kupit ima već dvi ure, a ako padne još centimetar, dva – mi smo gotovi! – govori Ivan Travica na svojoj videsnimci na Facebooku koja ima više od 150 tisuća pregleda. Ivan Travica ne želi nam otkriti svoje godine, ne želi se izjasniti je li Zadranin ili Pakoštanac, bavi se turizmom, a snimke je na Facebooku počeo objavljivati – iz zafrkancije.

U samo pet dana otkad je otvorio svoju stranicu "Čovik s mora", na kojoj objavljuje videosnimke na temu dalmatinskih "problema", prikupio je 7500 pratitelja.

– Prvi video nastao je prije otprilike mjesec dana, kaa sam bio s ekipom iz klape "Ad hoc", u kojoj inače i pivam, na skijanju u Sloveniji. Jedini sam ja od nas par uspio vučnicom doći do vrha staze. Ostali su svi pali – govori nam Ivan, dodajući da mu je tada sinula ideja da bi iz zafrkancije mogao napraviti videosnimku kako su svi popadali, a on je jedini stigao do vrha. Snimku je pokazao prijateljima koji su bili s njim na skijanju i oni su "plakali od smija".

– Tražili su od mene da sve ponovno snimimo, a video je na svom profilu objavio Duje Stanišić. Pregledan je više od tisuću puta. I tad sam ostao u čudu da ima toliko pregleda, a video o hladnoći u Zadru… e, to je isto puka slučajnost – govori Ivan o nastanku popularnih videa na temu hladnoće koja je prošlog tjedna zahvatila cijelu Hrvatsku, pa tako i Zadar i Zadarsku županiju.

– Čekao sam red na bankomatu, ispred mene je bilo dvoje, troje ljudi. Vrtio sam Fejs na mobitelu i svi živi su imali objave o sibirskom ledu, zatvorenim cestama i školama. Pomislio sam: kako ljudi žive u Lici i Gorskom kotaru, di budu zameteni po deset dana? – kaže Ivan, kojemu je tada "prekipjelo" pa je odlučio snimiti videosnimku u kojoj govori da je u Zadru toliko zahladilo da je čak, pazite sad – morao obući jaknu!

Tu je videosnimku podijelila stranica "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca" i sve ostalo je povijest…

– Ljudi su počeli slati poruke, zvati i pitati kad će izaći novi video. Znao sam da internet ima veliku moć, ali sada mogu priznati da mi ni u najluđim snovima ne bi palo na pamet da će moje videsnimke postati ovako popularne – priznaje Ivan, koji je nakon toga nastavio snimati, i to svaki dan po jednu snimku.

Krije li se nešto posebno iza imena stranice "Čovik s mora"?

– Ma ne, ja to uistinu jesam. Pola sam Zadranin, a pola Pakoštanac i more mi je sve. Pravi sam Dalmatinac. Uz more sam rasta i s morem živim. Volin otić i na ribe, to me baš opušta – govori Ivan, napominjući da ne bi izabrao bolje mjesto da je mogao birati gdje će se roditi i živjeti.

Kaže kako u glavi već ima ideje za idućih dvadesetak videa, a također nam priznaje kako sve videosnimke koje su do sada objavljene nastaju u trenutku.

– Nemam nekih velikih planova, kad mi padne neka zgoda na pamet, uzmem mobitel i snimim se. Ideja je uvijek tu, a riči same izlaze. Ne razmišljam puno, jer da pomno razmislim o svakoj riči koju izgovorim, ne bi to bilo to – tvrdi nam Ivan, dodajući kako je naišao i na negativne komentare ispod svojih videsnimki.

– Kritike su uvik dobrodošle, ali vrijeđanje ne. Jasno mi je da se nekim ljudima ne sviđa moj humor, ali to je, Bože moj, normalno. Ne sviđa se ni meni sve. Samo ne volim kad ljudi vrijeđaju, to baš i nije lipo. Meni je bitno da se ja zabavljan i da mogu bar nekoga nasmijat.

Na ovom linku možete pogledati sve video uratke koje je objavio Ivan Travica, a u nastavku vam donosimo video "Ovo vrime nije normalno" koji nas je nasmijao do suza.