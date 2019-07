"Beautiful", "Predivan Hvar, moram posjetiti ponovo i osvježiti uspomene na ljepotu Hvara", "Just beautiful", "Very nice", "Divnoooo", "Top! Top! Top!"...

Ovo su samo neki od komentara posjetitelja ispod slike prekrasne uvale tirkiznog mora objavljene na FB stranici otoka Hvara kojoj je cilj promocija tog otoka i prati je preko 70 tisuća ljudi. Post je objavio administrator portala 6. srpnja u 10.41 sat i ubrzo je dobio 2400 lajkova, 45 komentara i podijeljen je 209 puta.

Problem je jedino što prekrasna uvala tirkiznog mora na slici nije s otoka Hvara, nego Molata! Točnije, iz Brgulja, a slika prikazuju brguljsku uvalu snimljenu prije nekih pet-šest godina.

Naravno, primijetili su to i posjetitelji stranice Hvar pa su komentari ispod slike promijenili ton:

Prvi "That is Brgulje, island Molat! Not Hvar!!", potom "Kakav mrtvi Hvar, Brgulje!", "Neka kradu imamo mi još toga za poviti" i na koncu "S tuđim se perjem kitite..."

Prosvjed komentara je izgleda urodio plodom, rasprava o ljepotama Hvara je ubrzo završila, a komplimenti na račun mora i uvale su ostali. Jer brguljska uvala je stvarno kao stvorena za razglednice.

No iako je motiv sa slike "razotkriven", ista slika prekrasne uvale tirkiznog mora i dalje stoji na stranicama našeg, kako mu tepaju, najsunčanijeg otoka.

U mislima na Hvar svi bi zapravo htjeli biti na - Molatu.