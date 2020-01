Djelatnici tvrtke IND-EKO iz Rijeke u petak su postavili plutajuće brane kod mjesta gdje je mazut prije deset dana procurio u rijeku Zrmanju. Riječ je o takozvanim apsorbirajućim branama koje su u dužini od nekoliko desetaka metara postavljene na lokaciji Jezera i „kod smokve”, odnosno tri i pol kilometra nizvodno od Obrovca. Na tim mjestima u ševaru je uslijed podizanja podzemnih voda na površinu izbilo nekoliko desetaka litara mazuta, zaostalog u kraškom terenu nakon loše odrađene sanacije bivše tvornice glinice.

Zajedno s njima u Obrovac je stigla i koordinatorica državnog inspektorata zadarske ispostave Iva Dunatov te vodopravna inspektorica Tea Markoč kako bi se uvjerile da su nadležne institucije, točnije Hrvatske vode, postupile prema izdanom rješenju prije nekoliko dana.

- Kada je županijski centar 112 poslao dojavu o onečišćenju, državni inspektorat je promptno reagirao i istog dana izašao na teren te poduzeo sve zakonom opisane mjere u nadležnosti državnog inspektorata. Donijeli smo usmeno, a potom i pismeno rješenje vodopravne inspektorice u kojem je proglašen prvi stupanj ugroženosti voda rijeke Zrmanje nizvodno od Obrovca u kojem je Hrvatskim vodama naređeno da hitno i žurno donesu plan sanacije onečišćenja koje je nastalo, angažiraju pravnu osobu koja će koordinirati i motriti provođenje sanacije te da sastave konačno izvješće koje će dostaviti državnom inspektoratu, kazala je Dunatov, koja je u petak obišla i dvije lokacije na Zrmanji. Na terenu je zatekla djelatnike tvrtke IND-EKO iz Rijeke koja su Hrvatske vode angažirale za sanaciju onečišćenja vodotoka Zrmanje..

Djelatnici tvrtke čistili prvo su disperzantima, odnosno sredstvima za odmašćivanje, pošpricali zagađena područja uz obalu rijeke, a onda upijajućom tkaninom vadili masnoću, odnosno ugljikovodičnu smjesu, istaknula je Dunatov, jer još uvijek nije dokazano da je iscurio mazut. Osim toga, na nekoliko mjesta su postavljene plutajuće apsorpcijske brane kako se onečišćenje ne bi dalje širilo Zrmanjom. Koliko će stručnjacima iz Rijeke točno trebati vremena za kompletnu sanaciju područja još uvijek nije poznato.

- Najbitnije je to što u nijednom trenu nije došlo do uginuća životinja i u nijednom trenu nije došlo do pitanja zdravstvene ispravnosti vode za piće Zadarske županije. U tijeku inspekcijskog nadzora uzeti su i uzorci vode koji su poslani u Zavode za javno zdravstvo Zadra, Rijeke i Zagreba. Postupak još uvijek nije gotov te se i dalje vrši monitoring, a Državni inspektorat će nadzirati i kontrolirati stanje na Zrmanji, kazala je koordinatorica Dunatov dodajući kako je inspekcija zaštite okoliša prijašnjih godina provodila mjere koje su se odnosile na gorući problem, područje tvornice glinice iznad kanjona Zrmanje te bazene lužine kod Jasenica.

- Revidirat ćemo prethodna rješenja i ponovno pokrenuti postupke, a sve kako bi riješili ne samo posljedice već i srž problema, zaključila je Dunatov kojoj je društvo na terenu pravio Slobodan Jurjević, zamjenik gradonačelnika Obrovca.

- U svakodnevnoj smo komunikaciji s Hrvatskim vodama koje su nedavno održale upravno vijeće na tu temu i imaju neke ponude od Instituta Ruđer Bošković, odnosno načine kako bi se problem trebao sanirati, kazao je zamjenik gradonačelnika Jurjević kojemu nije poznato o kojim se točno rješenjima radi.

- Neće izrada studije trajati godinama. Evo, nakon ovog ekscesa se krenulo u ozbiljnije rješavanje problema i nadam se da će studija biti napravljena ove godine i da će se isto tako pristupiti rješavanju srži problema, istaknuo je dogradonačelnik Jurjević. Na novinarsko pitanje je li točno da je povećan broj oboljelih od kancerogenih bolesti na području Obrovca Jurjević je kazao da su to "proizvoljne ocjene" unatoč tome što ne vodi nikakvu statistiku oboljelih u gradu Obrovcu, a prisjetio se i da su prije nekoliko godina na Zrmanji "plivale mrlje mazuta".

- Mislim da je to bilo 2002. godine, isto su bile ovakve mrlje, a saniralo se nekoliko puta. Zašto do sada Hrvatske vode nisu napravile i provele studiju koja će ukloniti uzrok, a ne samo sanirati posljedicu ne znam. Očito netko tko je prije 30 godina to trebao napraviti, nije napravio, pa se to sada radi, kazao je Jurjević kojem nije poznato da su Hrvatske vode, prema riječima stručnjaka iz Javne ustanove Natura Jadera, još 2004. godine izradile rješenje za sprječavanje curenja mazuta u Zrmanju. Na pitanje zbog čega iz Grada Obrovca nisu poticali ranije rješenje ovog problema, zamjenik gradonačelnika je odgovorio kako je Zrmanja u nadležnosti Hrvatskih voda, te da su one to pitanje trebale poticati i rješavati.